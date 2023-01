„Corona-Inzi­denzen“ plötz­lich aus den Medien verschwunden.

Von PETER HAISENKO | Zur Beur­tei­lung der Wirk­sam­keit einer Maßnahme gibt es vornehm­lich zwei Zeit­fenster. Den Beginn und das Ende. In beiden Fällen sollten sich die ange­strebten Para­meter verän­dern. Ist das nicht fest­stellbar, war die Maßnahme wirkungslos. Betrachten wir in diesem Sinn die Corona-Diktate.

Seit einiger Zeit sind die Meldungen über „Corona-Inzi­denzen“ aus den Medien verschwunden. Sie sinken und so kann mit ihnen keine Panik mehr geschürt werden. Seit etli­chen Wochen ist in einigen Bundes­län­dern die Masken­pflicht im ÖPNV gestri­chen worden. Müssten jetzt nicht die Inzi­denzen und die Bericht­erstat­tung darüber ansteigen?

Man könnte es als Groß­ver­such bezeichnen, wenn die Masken­pflicht gekippt worden ist. Folgt man dem Gesund­heits­mi­nister, müssten jetzt die Corona-Inzi­denzen rapide ansteigen. Das tun sie aber nicht und das ist für Herrn Lauter­bach ein Problem. Nicht nur für den, sondern für alle, die auf der Masken­pflicht bestanden haben und weiterhin beharren. Das ist nämlich der prak­ti­sche Nach­weis, dass das Tragen von Gesichts­masken keinen mess­baren Erfolg zeigt, in Bezug auf Corona-Infek­tionen. Würden sich die Coro­na­toren tatsäch­lich an der Wissen­schaft orien­tieren, müssten alle Masken­dik­tate sofort beendet werden. Auch in den Fern­zügen. Aller­dings durften wir während dieses Jahres schon erleben, wie die Aufhe­bung anderer „Corona-Maßnahmen“ auch keinen Anstieg der Inzi­denzen zur Folge hatte.

Geschickt plat­zierte Maßnahmen

Ganz von Beginn an, im Früh­jahr 2020, war es immer so, dass Corona-Diktate dann befohlen wurden, wenn die Zahlen sowieso schon auf dem Weg nach Unten waren. Ich erin­nere an die Grafik des RKI vom April 2020. Da ist sichtbar, dass der „R‑Wert“ schon unter eins gefallen war, bevor die strengen Maßnahmen verordnet worden sind. Ein R‑Wert kleiner eins besagt, dass eine Infek­ti­ons­welle gebro­chen ist.

Wie billig war da zu behaupten, die Maßnahmen zeigten Wirkung? Dieses Verfahren zieht sich durch die gesamte Corona-Politik und die Zeit­punkte für neue Anord­nungen. Tatsäch­lich zeigt sich jetzt, dass keine der Maßnahmen einen mess­baren Effekt gebracht hat. Im Gegen­teil zeigt das Jahr des Beginns der Impf­kam­pagne 2021 einen sprung­haften Anstieg der Inzi­denzen. Allein das hätte zur sofor­tigen Been­di­gung aller „Impfungen“ führen müssen, wenn, ja wenn das Ziel wirk­lich der Schutz der Bevöl­ke­rung gewesen wäre. Schließ­lich sollte es doch eine „Schutz­imp­fung“ sein, die die weitere Verbrei­tung des Virus sofort stoppt. Das, und nur das, ist doch der Sinn einer Impfung.

Eine ange­brachte Maßnahme muss sofort in Kraft treten

Wenn sich eine Maßnahme als unwirksam heraus­stellt, oder noch schlimmer nega­tive Effekte aufweist, dann muss diese sofort beendet werden. Dieses Prinzip wurde aber schon seit langem miss­achtet. Ich erin­nere an die „Secu­rity-Maßnahmen“ im Luft­ver­kehr. Vor einigen Jahren wurde im November ange­kün­digt, welche Teil­maß­nahme aufge­hoben und welche neu ange­ordnet werden wird. In drei Monaten. Da muss die Frage aufkommen, welchen Sinn beide haben sollen. Die, die beendet wird und die, die kommen soll. Wenn die alte als sinnlos erkannt worden ist, dann muss sie auch sofort beendet werden. Nicht erst in drei Monaten. Und anders­herum muss die neue, die als notwendig bezeichnet wird, eben­falls mit sofor­tiger Wirkung umge­setzt werden. Geschieht das aber erst später, dann gibt man prak­tisch zu, dass auch diese neue Maßnahme eigent­lich über­flüssig ist. Wie sonst sollte man die Zeit bis zur Einfüh­rung unbe­schadet über­stehen können?

So ist es auch mit den Corona-Diktaten. Welchen Unter­schied soll es ausma­chen, wenn die Masken­pflicht in Fern­zügen erst in zwei Wochen beendet wird? Entweder sie ist sinn­voll, dann muss sie beibe­halten werden. Oder ist sie als unwirksam erkannt worden, dann gibt es kein ratio­nales Argu­ment, sie erst in zwei Wochen aufzu­heben. Aber die Jünger Coronas haben so Zeit für sich gewonnen und einen untaug­li­chen Versuch gestartet, das Gesicht zu wahren. Darum geht es jetzt. Betrachtet man den Ablauf der letzten drei Jahre, – ja, so lange geht der Wahn­sinn schon – kann fest­ge­stellt werden, dass keine einzige Corona-Maßnahme einen messbar posi­tiven Effekt gehabt hat. Die Coro­na­toren aber behaupten, ohne diese Maßnahmen wäre alles viel schlimmer gekommen. Dieses Argu­ment zerfällt aber in dem Moment, wenn die Been­di­gung einer Maßnahme keinen messbar nega­tiven Effekt hat. Zumin­dest ein kleiner Anstieg der Zahlen wäre da hilf­reich, aber nicht einmal den gibt es. Im Gegen­teil zeigen die Statis­tiken, dass die Zahlen überall dort fallen, wo Maßnahmen aufge­hoben worden sind.

Kontroll­gruppen zeigen die Wahrheit

Beson­ders deut­lich wurde das sichtbar, als die Masken­pflicht im ÖPNV in Bayern beendet worden ist und in Baden-Würt­tem­berg nicht. Die Kurven für „Neuin­fek­tionen“ verlaufen parallel, sogar mit einem leichten Vorteil für Bayern. Siehe Grafik unten. Spätes­tens hier ist der prak­ti­sche Beweis erbracht worden, dass der Masken­zwang keinerlei posi­tive Wirkung hat, eher im Gegen­teil. Kein Wunder also, dass Lauter­bach laut protes­tiert hat gegen diesen Akt der Vernunft. Damit bin ich bei dem nächsten Punkt ange­kommen. Es darf keine Kontroll­gruppen geben. Die groß­flä­chige Impf­nö­ti­gung diente genau diesem Zweck. Wie oft haben Lauter­bach & Co Unge­impften den baldigen Tod vorher­ge­sagt? Ich denke, daran haben die selbst nicht geglaubt, aber das war wohl die letzte Stufe der Impf­nö­ti­gung, die wie alle voran­ge­gan­genen mehr auf Angst und Emotionen gesetzt haben, denn auf ratio­nale Argumente.

Zum Ärger der Jünger Coronas gibt es eine Kontroll­gruppe, nämlich die etwa 20 Prozent der Unge­impften. In England und den USA geht man ehrli­cher mit dem Thema um. Dort gibt es mitt­ler­weile nicht nur breite Diskus­sionen, sondern auch Zahlen­werke, die belegen, dass Covid-gespritzte die Masse an Corona-Infek­tionen und Todes­fällen ausma­chen. Und nein, nicht nur in abso­luten Zahlen, sondern im Verhältnis gespritzt zu nicht gespritzt. In allen Ländern mit hoher Impf­quote gibt es eine hohe Über­sterb­lich­keit und die Lebens­er­war­tung sinkt erst­malig in der Geschichte deut­lich. Siehe Grafik unten. Unbe­rührt von diesem Trend ist Schweden, das von Anfang an einen Weg der Vernunft gegangen ist.

Die uner­klär­liche Übersterblichkeit

Auch hierzu versu­chen sich die Coro­na­toren heraus­zu­reden. Man habe keine Idee, was diese Über­sterb­lich­keit ausge­löst hat. Eine einfache Kurz­ana­lyse zeigt aber, was jeder mit etwas Rest­hirn schnell erkennen kann. Das Jahr 2020, also das Jahr mit Corona und ohne Covid-Spritzen, fällt nicht aus der Reihe der Ster­be­fälle. 2021, mit Beginn der soge­nannten Impfungen und der Hoch­zeit der Corona-Diktate, haben sich die Inzi­denzen verzehn­facht und die Über­sterb­lich­keit war da und sie setzt sich fort in 2022. Können Sie sich noch erin­nern? 2020 gab es „Grenz­werte“ für Inzi­denzen von 35. Seit 2021 gibt es keinen Inzi­denz­wert mehr unter 100. Für eine Analyse muss man fragen: Was hatte sich geän­dert? Außer den Impf­kam­pa­gnen und den Corona-Maßnahmen nichts! Was also käme als Ursache für die fatalen Entwick­lungen sonst infrage? Ach ja, Hitze­tote im Sommer und natür­lich „Long-Covid“. An den Corona-Spritzen kann es ja auf keinen Fall liegen. Die sind ja sorg­fältig geprüft und so sicher wie keine Impfung zuvor, sagen die Coro­na­toren wider besseres Wissen.

Schon im Mai 2020 sagte der dama­lige Gesund­heits­mi­nister Spahn, man wird um Verzei­hung bitten müssen. Das aber heißt, schon damals wusste man, was hier ange­richtet worden ist. Nun könnte man glauben, die Impf­kam­pagne wäre im guten Glauben initi­iert worden. Das könnte man noch durch­gehen lassen, aber binnen kurzer Zeit zeigte sich, dass diese Spritzen keinerlei posi­tive Effekte produ­zieren konnten. Selbst wenn man die Denk­fä­hig­keit eines Minder­be­mit­telten voraus­setzte, hätte diese prak­ti­sche Erfah­rung zu einem sofor­tigen Impf­stopp führen müssen.

Eine Maßnah­men­ana­lyse machen Lauter­bach & Co nicht

Teil eins einer Maßnah­men­ana­lyse, nämlich ob es einen posi­tiven Effekt gibt, war eigent­lich abge­schlossen mit nega­tivem Ergebnis. Bei dem Masken­zwang ist das nicht so einfach. Der hat nämlich nahezu keine Auswir­kungen oder sie glei­chen sich im Posi­tiven wie Nega­tiven aus. So geht es jetzt darum zu verhin­dern, dass das offen­sicht­lich wird. Es wird dadurch offen­sicht­lich, dass mit Ende des Masken­zwangs keine erhöhten Infek­ti­ons­zahlen fest­ge­stellt werden können. Wäre es anders, hätte sofort nach Been­di­gung des Masken­zwangs im ÖPNV in Bayern eine deut­liche Infek­ti­ons­spitze auftreten müssen. Die aber gab es nirgendwo. Damit ist der prak­ti­sche Nach­weis erbracht, dass der Masken­zirkus nichts gebracht hat. Das entspricht dem, was alle, ja alle, noch im Februar 2020 gesagt hatten, solange Masken nicht in ausrei­chender Anzahl zur Verfü­gung standen. Die Berei­che­rung mit dem Masken­handel sei hier nur am Rande erwähnt.

Damit ist jetzt auch Teil zwei einer Maßnah­men­ana­lyse fast abge­schlossen. Nämlich, dass die Been­di­gung der Maßnahme keinen nega­tiven Effekt hat. Man hat uns sinnlos gequält. Inwie­weit die Über­sterb­lich­keit zurück­gehen wird, wenn der Wahn­sinn mit den Spritzen auch noch beendet wird, ist zur Zeit noch nicht absehbar. Wie lange die Impf­schäden noch Todes­opfer fordern werden, kann nicht einmal geschätzt werden, denn für die „gründ­lich geprüften“ Covid-Spritzen gibt es keine Lang­zeit­stu­dien, die norma­ler­weise jeder Zulas­sung für ein Medi­ka­ment voraus­gehen müssen. Da kann also noch einiges auf uns zukommen, was den Contergan-Skandal wie eine unwich­tige Posse aussehen lassen kann.

Einfach verzeihen ist nicht angebracht

Die Angst der Jünger Coronas vor fallenden Inzi­denzen ist berech­tigt. Wenn nämlich nach Been­di­gung aller Corona-Maßnahmen kein mess­barer Anstieg an Inzi­denzen und Todes­fällen fest­ge­stellt werden kann, dann ist das der prak­ti­sche Nach­weis, dass der gesamte Corona-Zirkus nur bösar­tigen Absichten geschuldet ist oder die feder­füh­renden Akteure sich jegli­cher Ratio­na­lität verwei­gert haben. Und nein, niemand kann sich darauf berufen, es nicht besser gewusst haben zu können. Zu viele echte Wissen­schaftler haben ihre Warnungen publi­ziert und die wurden verun­glimpft und in die „rechte Ecke“ verbannt. Jetzt aber wird unüber­sehbar, wie recht sie hatten und haben.

Ich möchte jetzt nicht in der Haut derje­nigen stecken, die Unge­impfte als Volks­schäd­linge bezeichnet haben und sie aus dem gesell­schaft­li­chen Leben verbannen wollten. Und nein, ich zumin­dest werde keinem von diesen verzeihen. Sie haben sich einfach zu faschis­toid verhalten und ich kann auch kein Mitleid empfinden, wenn einige von denen an ihrer dritten und vierten Spritze verstorben sind. Schlimm ist nur, wie viele an Impf­schäden leiden, die ohne Über­zeu­gung der Impf­nö­ti­gung nach­ge­geben haben. Die sind es, vor denen sich die Coro­na­toren fürchten müssen. Aus deren Reihen sind bereits die ersten Entschä­di­gungs­pro­zesse ange­strengt worden. Ange­sichts der prak­ti­schen Nach­weise, dass alle Corona-Diktate sinnlos und nicht verhält­nis­mäßig waren, kommt auf die Gerichte da eine schwere Aufgabe zu. Ob wir jemals erleben werden, dass die führenden Personen, die den Corona-Wahn­sinn voran­ge­trieben haben, einer Strafe zuge­führt werden? Da wird sich noch viel ändern müssen, in unserer total verrot­teten Gesell­schaft. Aber die Weichen sind gestellt und ich hoffe, dass einige von denen jetzt schon wenigs­tens schlecht schlafen.

Nach­trag:

Auch das Ende der Isola­ti­ons­pflicht hat keinen mess­baren Effekt ausge­löst. Der Vergleich zwischen den Bundes­län­dern zeigt, sie hat sich eher positiv ausge­wirkt. Deswegen sind Kontroll­gruppen so wichtig.

Zum Autor: Peter Haisenko ist Schrift­steller, Inhaber des Ander­welt-Verlages und Heraus­geber von AnderweltOnline.com

