Es sei „mora­lisch akzep­tabel“, Impf­stoffe zu verwenden, die mit Zellen von abge­trie­benen Föten herge­stellt wurden, wenn es keine andere Möglich­keit gibt. So die Kongre­ga­tion für die Glau­bens­lehre in einer Notiz, die das Placet des Papstes erhalten hat.

Die Befür­wor­tung sei jedoch kein grünes Licht für Abtreibungspraktiken.

„Wenn ethisch unbe­denk­liche Impf­stoffe gegen Covid-19 nicht verfügbar sind (z. B. in Ländern, in denen ethisch unbe­denk­liche Impf­stoffe Ärzten und Pati­enten nicht zur Verfü­gung gestellt werden, oder in denen ihre Vertei­lung aufgrund beson­derer Lager- und Trans­port­be­din­gungen erschwert ist, oder wenn verschie­dene Arten von Impf­stoffen im selben Land verteilt werden, aber sich die Bürger aufgrund der Gesund­heits­be­hörden sich den zu impfenden Impf­stoff nicht aussu­chen dürfen) – schreibt das ehema­lige Heilige Offi­zium – ist es mora­lisch vertretbar, Anti-Covid-19-Impf­stoffe zu verwenden, die in ihrem Forschungs- und Produk­ti­ons­pro­zess Zell­li­ninen von abge­trie­benen Föten verwendet haben“.

Die Klar­stel­lung des Vati­kans zur Frage des Einsatzes von Impf­stoffen, so schreibt das Dikas­te­rium, „steht oft im Zentrum hart­nä­ckiger Debatten in der öffent­li­chen Meinung. In den letzten Monaten hat diese Kongre­ga­tion mehrere Ersu­chen um eine Stel­lung­nahme zur Verwen­dung bestimmter Impf­stoffe gegen das SARS-CoV-2-Virus, das Covid-19 verur­sacht, erhalten. Diese Impf­stoffe wurden entwi­ckelt, indem im Forschungs- und Produk­ti­ons­pro­zess Zell­li­nien verwendet wurden, die aus Geweben stammen, die aus Abtrei­bungen gewonnen wurden. Gleich­zeitig gab es in den Massen­me­dien unter­schied­liche und zum Teil wider­sprüch­liche Verlaut­ba­rungen von Bischöfen, katho­li­schen Verbänden und Experten, die eben­falls Zweifel an der Mora­lität der Anwen­dung dieser Impf­stoffe aufkommen ließen.“

„Da die ersten Impf­stoffe gegen Covid-19 bereits zur Vertei­lung in verschie­denen Ländern und deren Verwal­tung zur Verfü­gung stehen, möchte diese Kongre­ga­tion – so heißt es in der Notiz der Kongre­ga­tion für die Glau­bens­lehre – einige Hinweise zur Klärung der Ange­le­gen­heit geben. Es geht nicht darum, die Sicher­heit und Wirk­sam­keit dieser Impf­stoffe zu beur­teilen, obwohl diese ethisch rele­vant und notwendig sind und deren Bewer­tung in der Verant­wor­tung von biome­di­zi­ni­schen Forschern und Arznei­mit­tel­be­hörden liegt, sondern nur darum, über den mora­li­schen Aspekt der Verwen­dung derje­nigen Impf­stoffe gegen Covid-19 nach­zu­denken, die mit Zell­li­nien aus Gewebe entwi­ckelt wurden, das von abge­trie­benen Föten stammt“.

„Der wesent­liche Grund dafür, die Verwen­dung dieser Impf­stoffe als mora­lisch zulässig zu betrachten, ist, dass die Art der Koope­ra­tion mit dem Bösen (passive mate­ri­elle Koope­ra­tion) der beschafften Abtrei­bung, aus der dieselben Zell­li­nien stammen, seitens derje­nigen, die die resul­tie­renden Impf­stoffe verwenden, fern liegt. Die mora­li­sche Pflicht, eine solche passive mate­ri­elle Zusam­men­ar­beit zu vermeiden – so die Kongre­ga­tion – ist nicht bindend, wenn eine ernste Gefahr besteht, wie die ansonsten nicht eindämm­bare Verbrei­tung eines ernsten Krank­heits­er­re­gers: in diesem Fall die pande­mi­sche Ausbrei­tung des SARS-CoV-2-Virus, das Covid-19“ verursacht.

„Es ist daher zu bedenken – so fährt die Kongre­tion fort -, dass man in einem solchen Fall alle als klinisch sicher und wirksam aner­kannten Impfungen verwenden kann, mit dem sicheren Bewusst­sein, dass die Verwen­dung solcher Impf­stoffe keine formale Koope­ra­tion mit der Abtrei­bung bedeutet, aus der die Zellen stammen, mit denen die Impf­stoffe herge­stellt wurden. Es ist jedoch zu betonen, dass die mora­lisch legale Verwen­dung dieser Arten von Impf­stoffen aufgrund der beson­deren Bedin­gungen, die sie dazu machen, an sich keine Legi­ti­ma­tion, auch nicht indi­rekt, für die Praxis der Abtrei­bung darstellen kann und den Wider­stand gegen diese Praxis seitens derje­nigen voraus­setzt, die sie in Anspruch nehmen“.

Gleich­zeitig, so stellt das ehema­lige Heilige Offi­zium fest, „erscheint es der prak­ti­schen Vernunft einleuch­tend, dass die Impfung in der Regel keine mora­li­sche Verpflich­tung ist und daher frei­willig sein muss. In jedem Fall hängt die Moral des Impfens aus ethi­scher Sicht nicht nur von der Pflicht ab, die eigene Gesund­heit zu schützen, sondern auch von derje­nigen, das Gemein­wohl zu verfolgen. In Erman­ge­lung anderer Mittel, um die Epidemie zu stoppen oder gar zu verhin­dern, kann eine Impfung empfohlen werden, insbe­son­dere zum Schutz der schwächsten und am meisten gefähr­deten Personen.“

„Wer jedoch aus Gewis­sens­gründen Impf­stoffe ablehnt, die mit Zell­li­nien aus abge­trie­benen Föten herge­stellt wurden, muss sich bemühen – so mahnt die Kongre­ga­tion – mit anderen prophy­lak­ti­schen Mitteln und entspre­chendem Verhalten zu vermeiden, zum Träger der Über­tra­gung des Infek­ti­ons­er­re­gers zu werden. Insbe­son­dere müssen sie jedes Risiko für die Gesund­heit derje­nigen vermeiden, die aus klini­schen Gründen oder aus anderen Gründen nicht geimpft werden können und die am meisten gefährdet sind.

Quelle: VoxNews