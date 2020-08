PARIS: Nach dem Ende des Cham­pions-League-Finales setzten Randa­lierer Fahr­zeuge in Brand, zertrüm­merten Schau­fenster und verwüs­teten Geschäfte. Aus dem Mob heraus wurden die Sicher­heits­kräfte auch mit Flaschen und feuerten Feuer­werks­körper beworfen bzw. beschossen.

Tränengas Gummi­ge­schosse und Fest­nahmen

Die Sicher­heits­kräfte regierten auf die Angriffe mit Tränengas ein und Gummi­ge­schossen. Es wurden laut Poli­zei­an­gaben 148 Personen fest­ge­nommen. Die Sorge der Polizei galt aber auch den Corona-Auflagen: Über 400 Mal wurden laut ARD (siehe Video unten) Verwar­nungen ausge­spro­chen!

Freude über Nieder­lage in Marseille

Nicht nur in München freuet man sich über den Sieg der Bayern. Die 0:1 Nieder­lage von PSG sorgte auch in anderen Landes­teilen Frank­reichs für Emotionen: In Marseille, der Heimat von Paris‘ Ligue-1-Erzri­valen Olym­pique Marseille, feierten Fans Medi­en­be­richten zufolge die Nieder­lage. Er habe die Schlappe von PSG mit Freunden zele­briert, sagte ein Passant dem Fern­seh­sender BFMTV am Montag­morgen, berichtet die WELT. So bleibe der Cham­pions-League-Pokal ein Pokal der Provence. Bisher war es nur OM als fran­zö­si­schen Club gelungen, 1993 die Trophäe zu gewinnen.