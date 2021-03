Von 229 zurück­ge­sandten formellen Iden­ti­fi­zie­rungen von „minder­jäh­rigen“ Migranten sind 216 tatsäch­lich voll­jährig, also 96 %

Auf der Suche nach neuen Lösungen hat die Pariser Poli­zei­prä­fektur ein inno­va­tives System einge­richtet. Die Finger­ab­drücke der Fest­ge­nom­menen werden über die Zentral­di­rek­tion der Krimi­nal­po­lizei (DCPJ) und die Direk­tion für inter­na­tio­nale Zusam­men­ar­beit (DCI) an die alge­ri­schen, marok­ka­ni­schen und tune­si­schen Behörden über­mit­telt, um deren Akten einzu­sehen. Paris erhält Antworten inner­halb von vier bis acht Wochen.

Fünf­zehn Monate nach Einfüh­rung dieses Proto­kolls liegt ein aussa­ge­kräf­tiges Ergebnis vor: Von 939 Anfragen hat die Pariser Poli­zei­prä­fektur bereits 229 formale Iden­ti­fi­zie­rungen erhalten, die belegen, dass 216 der vorgeb­lich „minder­jäh­rigen unbe­glei­teten Flücht­linge“ (MUFL) tatsäch­lich bereits voll­jährig sind. Das sind 96% dieser „minder­jäh­rigen“ Migranten, die in Wirk­lich­keit nicht die Wahr­heit gesagt haben. Unter den iden­ti­fi­zierten Personen sind 156 Alge­rier, 71 Marok­kaner und 2 Tune­sier; die übrigen sind „unbe­kannter Herkunft“, mögli­cher­weise Libyer oder Syrer.

Mit diesem formalen Nach­weis der Voll­jäh­rig­keit eröffnet die Poli­zei­prä­fektur gegen die betref­fenden Personen ein Verfahren wegen „Angabe einer imagi­nären Iden­tität“, bevor deren wirk­liche Iden­tität in der Daten­bank der Gerichts­re­gister (TAJ) regis­triert wird. Dies bedeutet, dass der Betref­fende im Falle einer Straftat sofort inhaf­tiert wird. Die so bekannten und in Stein gemei­ßelten Geburts­daten erlauben es Minder­jäh­rigen nicht mehr, Unfug zu erzählen, um den Rechts­folgen der Voll­jäh­rig­keit zu entgehen. Diese Methode, die vom Innen­mi­nis­te­rium mit großem Inter­esse beob­achtet wird, könnte ein Modell für das ganze Land werden. Nach Schät­zungen von Experten sind in ganz Frank­reich etwa 2.000 bis 3.000 „minder­jäh­rige unbe­glei­tete Flücht­linge“ bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.

