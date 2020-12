Czy możliwa jest ściś­le­jsza współ­praca między AfD a polską partią rząd­zącą Prawo i Spra­wi­ed­li­wość (PiS) w Parla­mencie Euro­pe­jskim? Kwestia ta została zbadana przez euro­de­pu­to­wa­nego z rami­enia AfD Joachima Kuhsa i histo­ryka prof. dr Davida Engelsa, który napisał eksper­tyzę na ten temat, z Tomaszem Froeli­chem w formacie wideo „Looking at Brussels“.

Alter­na­tywa dla Niemiec i polska partia rząd­ząca Prawo i Spra­wi­ed­li­wość (PiS) mają ze sobą wiele wspól­nego: z jednej strony odrzu­cenie popraw­ności poli­ty­cznej, agendy LGBTIQ i masowe migracje z regi­onów obcych ich kulturze, a z drugiej strony wyraźne zaan­gażo­wanie na rzecz państwa narodo­wego i chrześci­jańs­kiej kultury okcydentalnej.

Dobre warunki wstępne do dobrej współ­pracy? Abso­lutnie. Ale są też różnice. I to jest powód, dla którego AfD i PiS nie są zorga­ni­zowane w tej samej grupie w Parla­mencie UE: Podczas gdy AfD, wraz z włoską Legą, fran­cuskim Rassem­ble­ment National, austria­ckim FPÖ i innymi partiami, należy do grupy „Iden­tity and Demo­cracy“ (ID), PiS należy do grupy „Euro­pean Conser­va­tives and Refor­mers“ (ECR).

Wniosek: Jest więcej wspól­nego dla AfD i PiS niż rozdzie­lenie ich. Trzeba to dostrzec, aby wspólnie kształ­tować przy­szłość Europy, na podstawie chrześci­jańs­kiego funda­mentu, zrozu­mi­enia ich historii i prze­zwy­ciężenia narodo­wych szowinizmów.