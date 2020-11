Peter Pilz: Schutzlos vor dem Terror?

1. Pilz zur Einzeltätertheorie

Der [Wiener] Einzel­täter von Aller­seelen war weder ein „Schläfer“ noch ein Glau­bens­soldat, der einen Auftrag ausführt. Alles spricht für eine Entwick­lung, die wir von London bis Wien kennen: gut inte­grierte Eltern, unauf­fäl­lige Jugend, plötz­li­cher persön­li­cher Bruch: Abbruch einer guten Ausbil­dung, Hinwen­dung zum radi­kalen Islam.

Es gehört zu den schwie­rigsten Aufgaben eines Nach­rich­ten­dienstes, Einzel­täter dieser Art recht­zeitig zu erkennen. Aber schon zwei Tage nach dem Anschlag wackelt die Einzel­täter-These des Innen­mi­nis­ters. Der Verdacht wächst: Der Aller­seelen-Terro­rist war weder Einzel­täter noch unauffällig.

Im Gegen­satz zu vielen anderen war der Täter bekannt. Die „Süddeut­sche Zeitung“ verfolgt einen Hinweis auf einen versuchten Muni­ti­ons­kauf in der Slowakei: „Die slowa­ki­sche Zeitung Denník N berichtet unter Beru­fung auf Sicher­heits­kreise, dass er die Patronen nicht bekam, weil er keinen Waffen­schein vorweisen konnte.“ Und dann kommt der entschei­dende Satz: „Die Behörden sollen demnach ihre öster­rei­chi­schen Amts­kol­legen über den Besu­cher und sein Kauf­in­ter­esse unter­richtet haben.“

Gestern hat die Spezi­al­ein­heit „EG Diamant“ der Züri­cher Kantons­po­lizei zwei „Kollegen“ des Wiener Atten­tä­ters verhaftet. Der „Einzel­täter“ war wahr­schein­lich nur am Tatort allein.

Das BVT* hat die Abwehr trotz einschlä­giger Delikte des Täters, trotz dessen teil­weise verbüßter Haft und trotz eines versuchten Muni­ti­ons­kaufs nicht geschafft. Das grenzt an ein Debakel. Jetzt schiebt der Innen­mi­nister die Verant­wor­tung auf seine Kollegin im Justizressort.

*) „Bundesamt für Verfas­sungs­schutz und Terrorismusbekämpfung“

2. Pilz über türki­sche Umtriebe in Österreich

Neben den Djiha­disten gefährdet eine zweite, gut orga­ni­sierte Kraft Öster­reich: der staat­liche türki­sche Einfluss über die fünfte Kolonne in Europa.

Auf dem türki­schen Auge ist das BVT fast blind. Mindes­tens 300 MIT-Agenten bespit­zeln und provo­zieren in Öster­reich. Sie sammeln Infor­ma­tionen über Öster­rei­cher, die bei ihrer Einreise in die Türkei schon an der Grenze verhaftet werden. Sie kontrol­lieren Moschee­ver­bände und finan­zieren Erdogan-Propa­ganda und Provo­ka­tionen mitten in Öster­reich. Der MIT-Resi­dent steuert das alles gemeinsam mit dem Reli­gions-Atta­chée aus der sicheren Botschaft in der Wiener Prinz Eugen-Straße.

Die Abwehr dieser Angriffe ist jedem Innen­mi­nister und seinen Diensten möglich. Nach­rich­ten­dienste in fast allen Staaten kennen die Struk­turen des MIT, über­wa­chen seine Agenten und beugen den Erdogan-Angriffen vor.

Als sich vor kurzem ein Türke mit italie­ni­schen Pass dem LV Wien stellte und gestand, vom türki­schen MIT mit einem Mord­auf­trag an der grünen Abge­ord­neten Berivan Aslan nach Wien geschickt worden zu sein, infor­mierte die Spitze des BVT Medien von der ZiB1 des ORF bis zu „Heute“ und „Öster­reich“ falsch: Es sei alles ganz harmlos, es handle sich um einen Verrückten.

Erst Tage später kam das BVT zu einem anderen Schluss. Seitdem wird der Fall von Staats­an­walt und BVT unter Verschluss gehalten. Der MIT-Agent Feyyaz Öztürk ist in U‑Haft.

Schon in seiner ersten Einver­nahme durch den Verfas­sungs­schutz erklärte Öztürk, was sein Ziel war: Chaos.