Petr Bystron: Was die AfD in der Corona-Krise besser machen würde.

In der Corona-Krise ist ein inter­es­santes Phänomen zu beob­achten, nämlich dass die Regie­rung plötz­lich in den Umfragen enorm zulegt. Viele werden sich fragen, warum ist dem so? Was hat Angela Merkel denn jetzt so Groß­ar­tiges geleistet? Ist es hingegen nicht so, dass spätes­tens jetzt der naivste Träumer erkennen sollte, dass selbst in einer derar­tigen Notsi­tua­tion die eigene Bevöl­ke­rung gegen­über den Migranten massiv benach­tei­ligt wird, die noch dazu weiter als einzige Ausnahme unge­hin­dert einreisen dürfen, egal ob infi­ziert oder nicht?

Die Antwort ist schnell erklärt: In solchen natio­nale Kata­stro­phen oder in Notsi­tua­tionen schart sich das Volk unter dem Eindruck einer Bedro­hung um die jewei­ligen Macht­haber und schließt sich zu einer uniformen Masse zusammen (nach­zu­lesen im Klas­siker „Psycho­logie der Massen“ von Gustave Le Bon). Beson­ders bei unbe­kannten, neuen Bedro­hungen trifft dies zu. Genau das ist der Grund, warum die derzei­tigen Regie­renden laut Umfragen sogar profi­tieren – nicht wegen ihres (prak­tisch nicht vorhan­denem) Krisen­ma­nage­ments.

Stel­lung­nahme der AfD zur aktu­elle Krisen-Lage

Nach einer Sonder­frak­ti­ons­sit­zung der AfD nahm Petr Bystron, AfD-Obmann im Auswär­tigen Ausschuss, in einem Inter­view mit dem Deutsch­land Kurier ausführ­lich zu den Versäum­nissen von Regie­rung und EU in der jetzigen Corona-Krise, Stel­lung. Gleich­zeitig erklärt der Parla­men­ta­rier den Stand­punkt und die Forde­rungen seiner Partei.

Hier eine Zusam­men­fas­sung der wich­tigsten Kritik­punkte der AfD an den momen­tanen Maßnahmen der Regie­rung und wie verant­wor­tungs­volles Handeln aussehen könnte. Auch mit der EU und deren Total­ver­sagen in der Krise geht Bystron hart ins Gericht:

Schon Ende letzten Jahres hat man gewusst, dass Corona sich in China ausbreite, die AfD hat gewarnt, aber es wurde nichts gemacht.

Dann trat der erste Infek­ti­ons­fall in Europa auf (und zwar in München), die AfD warnte erneut vergeb­lich.

Jetzt hat die Regie­rung planlos über­re­agiert. Aufgrund des ‘Shut­downs’ ist die ganze Gesell­schaft zum Erliegen gekommen – Schäden von mehreren hundert Milli­arden Euro pro Monat sind die Folge.

Es gibt keine Exit-Stra­tegie. Die Regie­rung weiß nicht einmal wann und wie sie diesen Zustand beenden will.

AfD hat Maßnahme-Paket beschlossen

Die Forde­rung der AfD: Been­di­gung des Shut­downs zum 14. April und Schutz der Bevöl­ke­rung durch Tragen von Atem­schutz­masken – das christ­li­ches Oster­fest soll gefeiert werden, die Leute sollen in die Kirche gehen dürfen.

Länder wie Tsche­chien hätten die Masken­pflicht erfolg­reich einge­führt.

Die AfD forderte zeit­ge­recht, dass es genug Masken für die Bevöl­ke­rung und Beatmungs­ge­räte für Infi­zierten geben soll. Auch hier versagte die Regie­rung.

Die Regie­rung wartet derzeit bis die Masken da sind. Bystron bemän­gelt, dass es einem hoch­ent­wi­ckeltem Land wie die Bundes­re­pu­blik doch gelingen müsse, so wie es die Asiaten es uns vorma­chen, Millionen Masken herzu­stellen

Leider habe die Bundes­re­gie­rung gleich reagiert wie in ähnli­chen Fällen:

Ungarn, Tsche­chien und Polen wurde kriti­siert, das sind aber die Länder, die am erfolg­reichsten die Krise meis­tern. Nicht zuletzt wegen der konse­quenten Grenz­schlie­ßung und dem Schutz der eigenen Bevöl­ke­rung

Die deut­schen Grenzen sind lange nicht geschlossen worden. Das sei jedoch eine poli­ti­sche Entschei­dung, denn man will mit dem „Kopf durch die Wand und die ‚Open-border Policy‘ gegen­über der deut­schen Bevöl­ke­rung durch­prü­geln“ so Bystron

Erst als es dann gar nicht mehr anders ging, als die Grenzen zu schließen, hat Seehofer reagiert. Die Grenzen sind für Migranten jedoch immer noch offen.

EU versagt komplett



Das Versagen der EU auf ‚voller Linie‘ ist eine Kata­strophe, so Bystron auf die Frage des Repor­ters nach dem Krisen­ma­nage­ment der EU. Ledig­lich das „schreck­liche Video“ wo Ursula von der Leyen das Hände­wa­schen erklärt und wo viele Leute glaubten, das sei ein April­scherz gewesen, wäre wohl zu wenig.

Bystron führt weiter an, dass sich die EU anmaße, andere Länder zu kriti­sieren und gleich­zeitig niemanden helfe und somit gegen den Grün­dungs­ge­danken verstoßen würde. Die EU wurde als Gemein­schaft gegründet und da wurde auch der Gedanke impli­ziert, dass man sich hilft und man sieht gerade das Gegen­teil: Man hat Italien gar nicht geholfen die Menschen hängen dort inzwi­schen die EU-Fahnen ab. Man hat über Italien eine sogar Geld­strafe verhängt. Daran erkenne man, wie empa­thielos man in Brüssel mit den einzelnen Ländern umgeht und wie abge­hoben der ganze Apparat ist, so der außen­po­li­ti­sche Spre­cher der AfD.

Hilfe erfolgte nur auf natio­naler Ebene