Pferd rettete junge Frau mit beherztem Biss auf Angreifer mit „dunklem Teint“

STUTTGART (Baden-Würt­tem­berg): Über­fall auf eine junge Reiterin. Ihr Pferd rettete sie mit einem beherzten Biss.

Wie die Polizei am 8. März mitteilt, kam es am 20. Februar einem versuchten Über­griff auf eine 19-Jährige Reiterin. Die jungen Frau war auf ihrem Pferd auf dem Bondorfer Weg von Öschel­bronn in Rich­tung Bondorf unter­wegs. Bei dem dortigen Wasser­häus­chen kam ihr ihren Angaben zufolge ein Mann zu Fuß entgegen, habe sie am linken Bein gepackt und versucht, sie vom Pferd zu ziehen. Das Tier habe dabei den Kopf zur Seite gedreht und den Angreifer in den linken Oberarm gebissen.

Daraufhin gelang der 19-Jährigen die Flucht. Bei dem Unbe­kannten soll es sich um einen etwa 35 bis 55 Jahre alten und etwa 185 cm großen Mann mit dunklem Teint und dunklem dichten Haare gehan­delt haben. Die Polizei in Baden-Würt­tem­berg fahndet öffent­lich nach dem Täter und sucht noch Zeugen.

Quelle: Poli­zei­prä­si­dium Ludwigsburg