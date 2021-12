Es sind bezeich­nende, viel­sa­gende Aussagen des Pfizer-CEO Albertos „Albert“ Bourla, die er im Jahr 2018 im Rahmen des Formates „Trans­forming Health in the Fourth Indus­trial Revo­lu­tion“ tätigte, einer Veran­stal­tung des dubiosen World Economic Forums (WEF) von Klaus Schwab. Darin erläu­terte er die Möglich­keiten von tech­ni­schen „Inno­va­tionen“, die künftig in die Medi­ka­tion der Menschen einfließen und mit diesen quasi verschmelzen.

Der (Überwachsungs-)Mikrochip in der Pille

Was immer wieder gerne als „Verschwö­rungs­theorie“ abgetan wird, ist in der Welt der Eliten längst Realität: die (geplante) totale Über­wa­chung des Menschen mittels biome­tri­scher Echt­zeit­daten, die in weiterer Folge von künst­li­cher Intel­li­genz (KI) für Behörden, Regie­rungen und andere Insti­tu­tionen ausge­wertet und mit „Empfeh­lungen“ versehen werden. An diese bisher nahezu unzu­gäng­li­chen Daten gelangt man im Zuge der Digi­ta­li­sie­rung am einfachsten über Mikro- und Nano­chips, die IN den Körper der jewei­ligen (vorerst) Pati­enten implan­tiert, inji­ziert oder aufge­nommen werden.

Eine dieser Möglich­keiten erläu­terte der Pifzer-CEO anno 2018 einem Jour­na­listen (auf die Frage, wie man garan­tieren wolle, dass ein Patient ein bestimmtes Medi­ka­ment auch tatsäch­lich einnimmt) anhand von „biolo­gi­schen Mikro­chips“ in Pillen und Tabletten:

„Es ist faszi­nie­rend, was in diesem Feld aktuell passiert. Die FDA (US-Gesund­heits­be­hörde, Anm. d. Redak­tion) hat kürz­lich die erste „elek­tron­siche Pille“ zuge­lassen, wenn ich das so nennen darf. Es ist im Prinzip ein biolo­gi­scher Chip, aber er ist in der Tablette/Pille. Und wenn man diese Tablette einge­nommen hat und sie im Magen ist, sendet diese ein Signal, dass man die Tablette auch einge­nommen hat. Also, stellen sie sich nun die Anwen­dungs­fälle dafür vor, die Befol­gung. Die Versi­che­rungs­kon­zerne wissen, dass die Pati­enten ihre Medizin einge­nommen haben, so wie sie es sollten. Es ist faszi­nie­rend, was in diesem Bereich geschieht.

Der gläserne Mensch

Das Motto der Konfe­renz bezog sich im Detail auf die Frage: „Wie gestalten Tech­no­lo­gien die Zukunft des Gesund­heits­we­sens, von einnehm­baren Sensoren und KI-unter­stützten Ärzten bis hin zu einer erschwing­li­chen und für alle zugäng­li­chen Gesundheitsversorgung?“

Disku­tiert haben:

Albert Bourla, Chief Opera­ting Officer, Pfizer, USA

Satya Nadella, Chief Execu­tive Officer, Micro­soft Corpo­ra­tion, USA

Michael F. Neidorff, Chairman and Chief Execu­tive Officer, Centene Corpo­ra­tion, USA

Rajeev Suri, Presi­dent and Chief Execu­tive Officer, Nokia Corpo­ra­tion, Finland

Vertrau­en­er­we­ckend dürften solche Aussagen in Hinblick auf die aktu­elle Corona-Pandemie und den globalen Gesund­heits-Kommu­nismus, samt der Pfizer-Impf­stoffe- und Corona-Medi­ka­mente jeden­falls nicht sein. Zumin­dest wenn man noch Wert auf seine Privat­s­sphäre und Frei­heit legt…denn bimoe­tri­sche Daten, die heute Versi­che­rungs­kon­zerne und Phar­ma­riesen gegen einen verwenden, landen schon morgen in den Händen der Regie­rungen und Über­wa­chungs­be­hörden. Wie schrieb schon einst Aldous Huxely: „Schöne neue Welt“ – siehe unser vorhe­riger Beitrag…

