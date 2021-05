Die Propa­ganda für Corona-Impfungen an Jugend­li­chen und Kindern läuft derzeit welt­weit auf Hoch­touren. Selbst­er­nannte Experten, Medi­ziner, Poli­tiker und Phar­ma­un­ter­nehmen betonen bei jeder Gele­gen­heit, dass nun plötz­lich auch die Jüngsten geimpft werden müssen, weil von ihnen angeb­lich eine latente „Corona-Gefahr“ ausgeht. Eine erste kurze Impf­studie des Herstel­lers Pfizer aus den USA bestä­tigt nun aber, dass die fatalen Neben­wir­kungen natür­lich auch unter den Kindern auftreten.

Fast 80% entwi­ckeln Nebenwirkungen

Wie Report24 berichtet, wird in dem Facts­heet darge­legt, woran die Kinder ab 12 Jahren, die einen Corona-Impf­stoff erhiehlten, danach erkrankten. Dabei wird klar, dass die Neben­wir­kungen der Impfung in Rela­tion zur tatsäch­li­chen Krank­heit weit schlimmer sein dürften, denn Kinder und Jugend­liche erkranken, wenn über­haupt, äußerst mild an Covid-19.

Die Bion­tech/P­fizer-Impfung wurde an 1.097 Kindern und Jugend­li­chen von 12 bis 15 Jahren getestet (!). Dabei entwi­ckelten 78,9 Prozent der Geimpften, also 8.66 von 1.097 Kinder, irgend­eine Form von Neben­wir­kung. Bei 466 werden die Neben­wir­kungen als „leicht“ beschrieben (etwa Schmerzen an der Einstich­stelle und Schwel­lungen), bei 393 fielen sie „mittel­schwer“ aus und bei 7 wird „schwer­wie­gend“ angegeben.

Nach der ersten Impf­dosis, und noch mehr nach der zweiten, entwi­ckelten Kinder starkes Fieber, Kopf­schmerzen, Schüt­tel­frost, Muskel- und Gelenks­schmerzen, Durch­fall und Erbrechen.

Tödliche Neben­wir­kungen werden ignoriert

Zu den mögli­chen schwer­wie­genden Neben­wir­kungen, die bei geimpften häufiger beob­achtet wurden als bei der Vergleichs­gruppe zählt eine poten­ziell tödliche Blind­darm­ent­zün­dung. Hier weisen Pfizer/Biontech einen Zusam­men­hang mit der Impfung dennoch zurück:

„Appen­di­citis was reported as a serious adverse event for 12 parti­ci­pants, and nume­ri­cally higher in the vaccine group, 8 vaccine parti­ci­pants and 4 placebo parti­ci­pants. Curr­ently avail­able infor­ma­tion is insuf­fi­cient to deter­mine a causal rela­ti­onship with the vaccine. There were no other notable patterns or nume­rical imba­lances between treat­ment groups for specific cate­go­ries of serious adverse events (inclu­ding neuro­logic, neuro-inflamma­tory, and throm­botic events) that would suggest a causal rela­ti­onship to Pfizer-BioN­Tech COVID-19 Vaccine.“

Die Zahl schwerer Neben­wir­kungen wird von Pfizer/Biontech mit 0,4–0,8 Prozent der Geimpften ange­geben. Auf die Kinder- und Jugend­li­chen-Popu­la­tion der USA umge­legt, würde dies bedeuten, dass mit schweren Neben­wir­kungen bei 330.000 bis 660.000 Menschen zu rechnen ist!