Wirt­schaft­liche Akti­vi­täten und die Rück­kehr junger Menschen fördern, um Entvöl­ke­rung zu vermeiden? Nein. Laut selbst­er­nannten Forschern der Bicocca Univer­sität in Mailand sollten Klein­städte mit Einwan­de­rern neu bevöl­kert werden. Und die Italiener sollen sie erhalten.

Das ist das Ergebnis einer wahn­haften Studie – dass man das so nennen kann, lässt einen erschau­dern -, die von Mariapia Mendola (Profes­sorin für Poli­ti­sche Ökonomie), Sara Giunti und Fran­cesco Campo (wissen­schaft­liche Mitar­beiter) des Zentrums für Euro­päi­sche Studien (Cefes) der Fakultät für Wirt­schafts­wis­sen­schaften der Univer­sität Mailand durch­ge­führt wurde. Eine natio­nale Bestands­auf­nahme des Systems der Aufnahme von Asyl­be­wer­bern, die in Zusam­men­ar­beit mit Actio­nAid Italien und Open­polis erstellt wurde. Mit anderen Worten: des Systems des ethni­schen Austausches.

Laut den Autoren der Studie erzeugt die Ankunft von Asyl­be­wer­bern in einer kleinen Gemeinde kurz­fristig keine wirt­schaft­li­chen Kosten. Das liegt daran, dass es sich meist um die so genannte „flächen­de­ckende Aufnahme“ handelt, die mit Hilfe von kleinen Struk­turen mit nicht mehr als 25 Migranten betrieben wird.

Man ist unter den linken „Akade­mi­kern“ eben der Meinung, dass 35 Euro pro Tag für jeden Schnorrer keine Kosten sind.

Zusätz­lich zu den begrenzten Kosten hätte die Aufnahme in kleinen Gemeinden den „Vorteil“ – so heißt sie – die Wieder­be­völ­ke­rung jener Zentren, in denen die Wohn­be­völ­ke­rung Jahr für Jahr abnimmt. Als ob das Problem nicht darin bestünde, dass die Gebiete aufgrund mangelnder wirt­schaft­li­cher Möglich­keiten entvöl­kert sind. Und ob die italie­ni­schen Jungen nicht in den Klein­städten bleiben würden, wenn sie, jeder von ihnen, mit 35 Euro am Tag finan­ziert würden…

In Italien schätzt man, dass etwa 2.430 Gemeinden in naher Zukunft zu verschwinden drohen. Das ist ein ernstes Problem, sowohl aus sozialer als auch aus kultu­reller Sicht: In den Dörfern und Klein­städten konzen­triert sich das histo­ri­sche Rück­grat der Tradi­tionen, die Teil des Erbes unseres Landes sind.

Doch anstatt sie durch die Förde­rung wirt­schaft­li­cher Akti­vi­täten in den verschie­denen Gebieten wieder zu bevöl­kern und die Möglich­keit der Rück­kehr attraktiv zu machen, um in der Provinz zu leben, ist laut der Studie der Univer­sität ist die bessere Lösung durch die Aufnahme von Asyl­be­wer­bern gegeben: „Die Analyse der Auswir­kungen des Aufnah­me­sys­tems legt nahe, dass wir der Einglie­de­rungs- und Sensi­bi­li­sie­rungs­po­litik auf dem Gebiet mehr Aufmerk­sam­keit schenken müssen, wobei die Betei­li­gung der lokalen Verwal­tungen von entschei­dender Bedeu­tung ist, wenn wir wollen, dass die Zuwan­derer mit ihren Fähig­keiten und ihrem Wissen zum Wachstum und zur lang­fris­tigen wirt­schaft­li­chen Entwick­lung beitragen können“.

Die Synthese dieser Studie erscheint fast wie eine poli­ti­sche Hilfe­stel­lung für dieje­nigen, die in der jüngeren Vergan­gen­heit die Prot­ago­nisten von Modellen waren, bei denen die Wieder­be­sied­lung von Dörfern durch eine weit verbrei­tete Aufnahme von Asyl­be­wer­bern erfolgte.

Ange­fangen beim ehema­ligen Bürger­meister von Riace, Mimmo Lucano, der mit seiner Idee, seine Stadt durch die Aufnahme von Hunderten von Migranten neu zu besie­deln, landes­weit bekannt wurde. Ein Modell, das von der Linken als Vorbild genommen, aber von denselben Einwoh­nern von Riace abge­lehnt wird, die 2019 einen anderen Bürger­meister gewählt haben und Lucano als Kandidat für den Stadtrat nur mehr 21 Stimmen gaben: „Wir können es uns nicht leisten, dass in einem Zentrum, in dem 1500 Menschen wohnen, 500 oder 600 Asyl­be­werber sind,“ sagte der neue Bürger­meister, Antonio Trifoli, nach seiner Amts­ein­füh­rung. „Die Zahl muss begrenzt werden, vor allem in der Altstadt, auch in Bezug auf Einwan­derer, die sich inte­grieren müssen und die das sonst nicht tun würden.“

Das sind Beispiele dafür, dass die Idee, kleine Dörfer mit Asyl­be­wer­bern zu besie­deln, keines­wegs so erfolg­reich ist wie ange­priesen. In derselben Bicocca-Studie wird darauf verwiesen, dass in Gemeinden mit weniger als 25.000 Einwoh­nern, die mehrere Aufnah­me­zen­tren beher­bergen, die Wähler­schaft eher zu konser­va­tiven Grup­pie­rungen tendiert. In Riace selbst wurde bei den euro­päi­schen Konsul­ta­tionen 2019 am häufigsten für die Liste der Lega gestimmt.

Quelle: VoxNews