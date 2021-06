Sowohl der Zahn­fisch als auch der Karpfen haben den EU-Schutz unter dem Namen Balaton-Fisch erhalten, teilte das unga­ri­sche Land­wirt­schafts­mi­nis­te­rium mit.

Das bedeutet, dass aufgrund des Programms für geogra­fi­sche Angaben des Land­wirt­schafts­mi­nis­te­riums nur Karpfen und Zahn­fi­sche, die gemäß den in der Produkt­spe­zi­fi­ka­tion fest­ge­legten Anfor­de­rungen gezüchtet werden, in der Euro­päi­schen Union als Bala­ton­fi­sche bezeichnet werden dürfen. Sie dürfen nur im Einzugs­ge­biet des Plat­ten­sees gezüchtet werden.

Seit den 1920er Jahren wird in den Fisch­zucht­be­trieben am Plat­tensee darauf geachtet, zwei der wirt­schaft­lich wich­tigsten Fische, den Zahn­fisch und den Karpfen, bewusst zu züchten. Das Fleisch des Zahn­fi­sches, der unter der geogra­fi­schen Angabe „Balaton-Fisch“ steht, ist schnee­weiß, mager und schmack­haft, fettarm und eiweiß­reich. Seine Qualität ist auf den hohen Anteil an heimi­schen weiß­flei­schigen Futter­fi­schen (Felchen, Brassen und Maränen) im Einzugs­ge­biet des Plat­ten­sees zurück­zu­führen. Die Bezeich­nung „Balaton-Karpfen“ darf nur für Exem­plare der amtlich aner­kannten Landrassen „Balaton sudar“ oder „Varászló mirror“ aus dem Einzugs­ge­biet des Plat­ten­sees verwendet werden. Sein Fleisch hat eine feste, elas­ti­sche Konsis­tenz, was auf den hohen Prote­in­ge­halt des natür­li­chen Futters und des zusätz­li­chen natür­li­chen Muschel­fut­ters zurück­zu­führen ist.

Quelle: Magyar Nemzet