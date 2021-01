In mehreren Städten der Nieder­lande kam es am Montag die zweite Nacht in Folge zu Ausschrei­tungen, nachdem am Wochen­ende eine Ausgangs­sperre zur Bekämp­fung der Coro­na­virus-Pandemie verhängt worden war. Es gab Zusam­men­stöße zwischen der Bereit­schafts­po­lizei, die Wasser­werfer einsetzte, und Gruppen von Demons­tranten in der Hafen­stadt Rotterdam und der kleinen südli­chen Stadt Geleen in der Nähe von Maas­tricht, wie Polizei und Medien berichteten.

„Es gibt eine Konfron­ta­tion zwischen der Bereit­schafts­po­lizei und Jugend­li­chen, die Feuer­werks­körper auf sie werfen“, teilte die Polizei in Geleen in einem Tweet mit. „Eine Person wurde verhaftet“. Der Bürger­meister von Rotterdam, Ahmed Abou­taleb, hat ein Dekret erlassen, das die Polizei ermäch­tigt, die Zahl der Fest­nahmen zu erhöhen. „Es wurden Verhaf­tungen vorge­nommen“, teilte die Stadt­ver­wal­tung von Rotterdam in einem Tweet mit. „Es wird drin­gend gebeten, das Gelände zu verlassen.“

Sonn­tags­kra­walle in den Nieder­landen, die Unruhen gehen weiter: „Wir steuern auf einen Bürger­krieg zu“

Vorfälle wurden u. a. in Amsterdam, Eind­hoven, Den Haag, Breda, Arnheim, Tilburg, Enschede, Appel­doorn, Venlo und Rure­mond gemeldet. Ein Wasser­werfer und Poli­zei­hunde wurden auf dem Muse­um­p­lein, einem Platz im Zentrum von Amsterdam, einge­setzt, um Hunderte von Demons­tranten zu zerstreuen, wie das öffent­lich-recht­liche Fern­sehen NOS berich­tete. In Enschede griffen Randa­lierer ein Kran­ken­haus an und versuchten, dessen Fenster einzuschlagen.

„Gruppen, poli­ti­sche Bewe­gungen, Hooli­gans und wütende Menschen“

Mindes­tens 170 Personen seien am Rande der Kund­ge­bung fest­ge­nommen worden, teilte die Amster­damer Stadt­ver­wal­tung am Sonntag mit und schätzte die Zahl der Demons­tranten in der Haupt­stadt auf rund 1.500. Laut dem lokalen Fern­seh­sender AT5 wurden die Sicher­heits­vor­keh­rungen rund um den Amts­sitz der Amster­damer Bürger­meis­terin Femke Halsema verstärkt, das Gebiet wurde von der Polizei abge­sperrt. „Die Leute, die da runter­kamen, kamen aus teil­weise bekannten Gruppen, wie poli­ti­schen Bewe­gungen oder Hooli­gans, aber es sind auch einige sehr wütende Leute darunter“, so der Amster­damer Poli­zei­chef Frank Paauw.

In Den Haag, im Stadt­teil Schil­der­s­wijk, wurden mehrere Brände gemeldet und ein Poli­zei­be­amter wurde dabei gefilmt, wie er vor einer versam­melten Gruppe von Menschen flüch­tete, so der öffent­lich-recht­liche Fern­seh­sender NOS. In Eind­hoven, im Süden des Landes, setzte die Polizei Tränengas ein, um eine Menge von mehreren hundert Menschen zu zerstreuen, wie das regio­nale Fern­sehen Omroep Brabant berichtete. (…)