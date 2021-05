In Deutsch­land wird auf der Straße wieder Israel- und Juden­hass ausge­lebt. Bei 25 mili­tanten und teils gewalt­tä­tigen Demons­tra­tionen bundes­weit kam es zu Ausschrei­tungen gegen die Polizei. Ein Gast­bei­trag von Richard Abelson.

»Tausende Demons­tranten, häufig mit migran­ti­schem Hinter­grund, zogen am Samstag durch deut­sche Groß­städte und skan­dierten dabei sowohl israel- wie auch juden­feind­liche Parolen«, berichtet die Welt am Sonntag. »In Köln, Hamburg und Berlin riefen Demons­tranten ‘Israel Kinder­mörder‘, in Leipzig skan­dierten Teil­neh­mende ‚Scheiß­juden‘.«

Berlin Neukölln als Brennpunkt

In Berlin-Neukölln sei es zu gewalt­samen Ausschrei­tungen gekommen, so die WamS: »Nachdem die Polizei gegen 16 Uhr ankün­digte, die Demons­tra­tion wegen Verstöße gegen die Hygie­ne­auf­lagen aufzu­lösen, wider­setzte sich ein Pulk aus Teil­neh­mern, entzün­dete Böller und warf Flaschen in Rich­tung Polizei.« Am frühen Abend sei die Gewalt noch weiter eska­liert, so WamS, »es flogen Pflas­ter­steine, die auch Teil­nehmer des Aufmar­sches und Pres­se­ver­treter verletzten.«

Der Bundes­spre­cher der AfD Jörg Meuthen schrieb dazu in einem Gast­bei­trag in Israel National News: »Wir sind wütend und scho­ckiert über Berichte von anti­se­mi­ti­schen Ausschrei­tungen und Flag­gen­ver­bren­nungen auf deut­schen Straßen. Das ist das Ergebnis einer deut­schen Politik, die ‚beiden Seiten‘ die Schuld gibt, und einer miss­ra­tenen Einwan­de­rungs­po­litik, die jüdi­sches Leben in Deutsch­land in Gefahr bringt. Die Bundes- und Landes­re­gie­rungen müssen unver­züg­lich mit aller Härte des Gesetzes reagieren, und jedem die Tür zeigen, der meint, nach Deutsch­land kommen zu können, um Anti­se­mi­tismus zu verbreiten und gegen Israel zu hetzen.«

Ende der deut­schen Finan­zie­rung der „Paläs­ti­nenser“

Es mehren sich die Stimmen, die ein Ende von deut­scher und euro­päi­scher Finan­zie­rung der »Paläs­ti­nenser« fordern. Laut WamS stammten »Teil­nehmer wie auch Orga­ni­sa­toren der verschie­denen Demons­tra­tionen aus dem Spek­trum der paläs­ti­nen­si­schen Terror­or­ga­ni­sa­tionen wie der Hamas und PFLP, sowie der isla­mis­ti­schen Muslimbruderschaft.«

Deutsch­land ist mit 169 Millionen Dollar 2019 welt­weit der größte Unter­stützer der »Flücht­lings­be­hörde« UNRWA, die in Gaza eng mit der Hamas verbunden ist und viele Hamas-Mitglieder bezahlt. Von der EU erhielt die UNRWA 2019 außerdem 130 Mio. Dollar. Die terro­ris­ti­sche Volks­be­frei­ungs­font PFLP hängt laut NGO Monitor mit NGOs zusammen, die aus Deutsch­land, der EU­­­ und den Partei­stif­tungen der »Grünen« und »Linken« finan­ziert werden.

Millionen Euro an Spenden

In Deutsch­land sammeln »Hilfs­or­ga­ni­sa­tionen« wie Islamic Relief und Ansaar Inter­na­tional, die laut Kriti­kern mit der Muslim­bru­der­schaft und deren Gaza-Ableger Hamas zusam­men­hängen, Millionen Euro an Spenden. Der soge­nannte Zentralrat der Muslime, der bis in die höchsten Weihen der deut­schen Politik tätig ist, soll laut der SPD-Isla­m­ex­pertin Sigrid Herr­mann-Marschall auch zum Netz­werk der Muslim­bru­der­schaft in Deutsch­land gehören. Diverse Ableger der Muslim­bru­der­schaft erhalten außerdem EU-Förde­rung für den »Kampf gegen Rassismus« und »gegen Isla­mo­phobie.«

»Die Angriffe der Hamas auf Israel werden durch die blau­äu­gigen Zahlungen aus dem Ausland – nicht zuletzt aus Deutsch­land – erst möglich,« schrieb Air Türkis auf Tichys Einblick. »Das will man bis dato auch nicht ändern. So bleiben alle Bekennt­nisse pure Heuchelei.«

Dieser Beitrag erschien zuerst bei PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner bei der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.