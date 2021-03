Autor: Gábor Hertelendy

Przy­jaźń polsko-węgierska sięga czasów śred­nio­wiecza, a oba narody poma­gają sobie od pierwszej połowy XIX wieku. Walka o wolność i straszliwe wydarzenia II wojny świa­towej na zawsze naznac­zyły zbliżenie między Polską a Węgrami. Z okazji Dnia Przy­jaźni Polsko-Węgier­skiej, który przy­pada 23 marca, Magyar Nemzet spor­ządził listę wspólnie udzie­lonej pomocy i solidarności.

Jednym z najważ­nie­js­zych przesłań Dnia Przy­jaźni Polsko-Węgier­skiej, który został usta­no­wiony świętem w 2007 roku, jest to, że więzi łączące oba narody są uniwersalną, trwałą wartością, która nigdy nie straci na znaczeniu, może stworzyć nowe możli­wości i zapewnić lepszą przy­szłość młodszym pokoleniom.

„Przy­jaźń, jedność, współ­praca – musimy pokazać dzisie­jszym młodym ludziom, że te słowa nie są tylko fraze­sami, ale mają konkretną treść.“

- przy­jaźń polsko-węgierska opiera się na niezwykle bogatej tradycji histo­rycznej, która sięga czasów powstania naszych państw. – Święto nadaje ofic­jalne ramy trady­cy­jnej przy­jaźni polsko-węgier­skiej, jest dosko­nałym tłem dla poro­zu­mień międ­zyr­zą­do­wych i spotkań na najwyższym szczeblu, a także okazją do rozwoju i kulty­wo­wania inic­jatyw oddol­nych i obywa­tel­skich“ – dodała.

Współ­praca polsko-węgierska rozwija się nie tylko w sferze poli­ty­cznej, ale także w wielu innych dzied­zi­nach kultury, gospo­darki, tury­styki i działal­ności obywatelskiej

- podkreś­liła. Joanna Urbańska mówiła również o celach Insty­tutu Polskiego: „Jednym z naszych prio­ry­tetów jest to, aby idea tej trady­cy­jnej przy­jaźni została przy­jęta przez młode poko­lenia. Prawie wszystkie nasze inic­ja­tywy opierają się na przy­jaźni między naszymi dwoma naro­dami i służą pogłę­bi­eniu naszych stosunków, które opierają się na wspólnym przez­naczeniu i wspól­nych wartościach. Możemy więc powied­zieć, że dla nas nie tylko 23 marca, ale każdy dzień jest dniem przy­jaźni polsko-węgier­skiej, co znaj­duje odzwier­cied­lenie w ogromnym zain­te­re­so­waniu działal­nością Insty­tutu. Nasi goście doce­niają, że zawsze staramy się ich zaska­kiwać krea­tywnymi i dowcip­nymi inic­ja­ty­wami, takimi jak rekon­strukcje histo­ryczne, które w bardzo wido­wis­kowy i niecodzi­enny sposób prezen­tują polską kulturę i historię.“

Wzajemna pomoc w walkach w XIX wieku

Joanna Urbańska konty­nuuje: „Nasze dwa narody już nie raz udowod­niły, że mogą na siebie liczyć nawet w najbard­ziej drama­ty­cz­nych sytu­ac­jach. W XIX wieku wspieraliśmy się wzajemnie w naszych wojnach o niepod­le­głość, czego najsłyn­nie­jszym symbolem był polski generał Józef Bem. W czasie rewo­lucji węgier­skiej 15 marca 1848 r., po upadku powstania wiedeńs­kiego, Bem przybył do Buda­pesztu i zwrócił się do Lajosa Koss­utha z prośbą o wcie­lenie do armii węgier­skiej 4 tys. młod­zieży polskiej prze­by­wa­jącej już na Węgrzech. Z kolei generał Józef Wysocki, który również przybył do Buda­pesztu, chciał z nich zorga­ni­zować samod­zielne legiony polskie.“

Węgier­skie dowództwo wojs­kowe zdecy­do­wało, że ksiądz Bem powi­nien objąć dowództwo nad armią węgierską w Sied­mio­grodzie, a generał Wysocki sfor­mować legion polski. Ten ostatni brał udział we wszyst­kich bitwach Kampanii Wiosennej.

Róbert Hermann z Insty­tutu Badań Histo­rycz­nych Veritas wyjaśnił, że Polacy, którzy brali udział w walkach, praw­do­pod­obnie zgło­sili się na ochot­nika, aby pomóc węgier­skim bojow­nikom o wolność. Byli jednak i tacy, którzy próbowali orga­ni­zować swoje armie do walki z Rosja­nami na terenie Królestwa Węgier od czasu polskiego powstania prze­ciwko Impe­rium Rosy­js­kiemu w 1831 roku.

Ucie­ka­ją­cych przed walkami polskich ucho­dźców przyj­mo­wano także na Wyży­nach (Górne Węgry, obecnie Słowacja) i w Sied­mio­grodzie, a obra­du­jący w latach 1832–36 sejm w Press­burgu zwrócił się do króla Fran­ciszka I o podjęcie działań na rzecz wyzwo­lenia Królestwa Polskiego, okupowa­nego przez Impe­rium Rosyjskie.

Amunicja węgierska w bitwie o Warszawę

W listopadzie 1918 roku Lenin, prze­wod­nic­zący Rady Komis­arzy Ludo­wych, która twor­zyła nowo powstały rząd rosy­jski, uważał już, że klęska odrod­zonej Polski jest warun­kiem konie­cznym dla wsparcia plano­wanych rewo­lucji komu­nis­ty­cz­nych w Europie Zachod­niej. Najważ­nie­jszym kamie­niem milowym dwulet­niej wojny radziecko-polskiej (1919–1921) była Bitwa Wars­zawska, która roze­grała się między 13 a 25 sierpnia 1920 r. i była decy­du­jącym wydarze­niem w rozprze­strze­nianiu się bolsze­wizmu. Polska, która nie podpi­sała trak­tatu poko­jo­wego w Trianon, odniosła zwycięstwa na kilku fron­tach pod wodzą Władysława Sikor­skiego i gene­rała Józefa Piłsuds­kiego, co dopro­wad­ziło do ostatecz­nego zwycięstwa. Nie zabrakło tu również pomocy węgier­skiej, na co zwrócił uwagę Piotr Kardela, dyrektor IPN w Białymstoku.

Rząd węgierski pomógł Polakom, dost­ar­c­zając 80 wagonów lub 22 miliony sztuk węgier­skiej amunicji, wypro­du­ko­wanej przez Zakłady Meta­lowe Manfréd Weiss w Csepel.

15 sierpnia trans­port ten dotarł do miasta Skier­nie­wice, położo­nego między Wars­zawą a Łodzią, gdzie amunicja została zała­do­wana na samochody, które prze­wiozły ją na front.

Między dwoma ogniami: w objęciach nazizmu i bolszewizmu

Po dzie­sięciu latach dyplo­macja węgierska i polska zbliżyły się do siebie jeszcze bard­ziej w latach 30. Począt­kowo wspólną płaszc­zyzną były roszczenia tery­to­ri­alne wobec Czechosło­wacji. Choć Polska pod przy­wództwem mars­załków Józefa Piłsuds­kiego i Józefa Becka nie była szcze­gólnie wrogo nasta­wiona do Niemiec, to jednak prze­jęcie władzy przez Adolfa Hitlera w 1933 r. – zajęcie Czechosło­wacji i Anschluss w 1938 r. – oraz sowiecko-niemiecki pakt o nieag­resji z 1939 r., znany jako pakt Ribben­trop-Mołotow, spra­wiły, że poczuła się zagrożona. Węgry w międ­zy­cz­asie odzys­kały część Wyżyny (Słowacja) i zajęły Zakar­pacie, co dopro­wad­ziło do utwor­zenia wspólnej granicy węgiersko-polskiej. Jego znaczenie stało się oczy­wiste, gdy Niemcy zażą­dali wykor­zy­stania linii kole­jowej Kassa-Odel­berg podczas inwazji Niemiec na Polskę 1 września 1939 r.

Rząd węgierski pod prze­wod­nictwem hrabiego Pala Tele­kiego odmówił tego ustępstwa i ogłosił neutral­ność Węgier. Po tym, jak założony w 1922 roku Związek Radziecki rozpo­czął ofen­sywę prze­ciwko Polsce, wspólna granica została otwarta dla polskich ucho­dźców na pole­cenie premiera Pala Telekiego.

Według różnych szacunków liczba ucho­dźców wynosiła od 60.000 do 80.000, którzy zostali zakwa­te­ro­wani w ponad 100 osadach i dla których został założony Polsko-Węgierski Komitet Uchodźców.

22 czerwca 1944 r. dowództwo radzieckie rozpo­c­zęło operację Bagra­tion, w wyniku której Armia Czer­wona wyparła niemiecki Wehr­macht i jego sojuszników ze Związku Radzieckiego. Stalin zain­s­ta­lował mario­net­kowy rząd polski, a Sowieci wkro­c­zyli na tereny zajęte przez Niemców. W trakcie tych walk węgierski VIII Korpus, podpor­ząd­ko­wany niemieckiej Grupie Armii Centrum, został zreor­ga­ni­zowany pod dowództwem Antala Vattaya, a następnie, tuż po wybuchu Powstania Wars­zaw­skiego, prze­jęty przez gene­rała Bélę Lengyela, który wcześ­niej pełnił funkcję attaché wojs­ko­wego w Wars­zawie i w związku z tym był dobrze zazna­jo­miony z gene­r­ałami polskiego ruchu oporu. Po wybuchu Powstania Wars­zaw­skiego, pod przy­wództwem Béli Lengyela

Węgrzy odmó­wili podpor­ząd­ko­wania się niemieckim rozkazom i nie wzięli udziału w tłumi­eniu. Z drugiej strony prze­ka­zy­wali broń Polakom, zdrad­zali niemieckie plany, a czasem ukry­wali powstańców.

Żołnierze węgierscy pozwo­lili powstańcom prze­mycać do otoc­zo­nego miasta żywność i broń. Béla Lengyel rozpo­czął również negoc­jacje z przy­wód­cami rebe­li­antów: Zgodził się na prze­nie­sienie około 30.000 żołnierzy II Korpusu Rezer­wo­wego na stronę powstańców jako Królewski Węgierski Legion Ochot­niczy i natychmi­as­towe podjęcie walki z Niem­cami. Ostatecznie do tego nie doszło, ale dzie­siątki węgier­s­kich żołnierzy zgło­siło się na ochot­nika na polską stronę, a część z nich zginęła boha­terską śmiercią (film doku­men­talny o tym boha­ter­skim czynie pt. Węgierski korytarz można obejrzeć TUTAJ).

Polska pomoc w 1956 r.

Po prze­mó­wieniu ówczes­nego przy­wódcy ZSRR Nikity Chruszc­zowa na początku 1956 r. kryty­ku­jącym poli­tykę stali­nowską, jego polski odpo­wiednik Władysław Gomułka również głośno wypo­wied­ział się prze­ciwko komu­nis­ty­cz­nemu reżi­mowi terroru po wybuchu Powstania Poznańs­kiego w czerwcu. Następnie węgierscy studenci prze­mas­ze­rowali pod pomnik Józsefa Bema, symbol nie tylko soli­dar­ności z Polską, ale także żądania zmian podob­nych do tych w Polsce. Młodzi ludzie skan­dowali hasło „Polska daje przy­kład, podążajmy tą drogą na Węgrzech“ i wyma­chi­wali pols­kimi flagami. Niek­tórzy polscy poeci, w tym Adam Ważyk i Herbert Zbigniew, napi­sali wiersze o węgier­skiej rewo­lucji 23 października.

Z całej Polski zgło­sili się ochot­nicy, aby pomóc Węgrom w Budapeszcie.

Polscy dzien­nikarze nieustannie zachę­cali swoich rodaków do pomocy. W kilku polskich miastach zorga­ni­zowano wiece sympatii, robot­nicy w gdańs­kich fabry­kach założyli Towar­zystwo Przy­jaźni Polsko-Węgier­skiej, a Polacy demons­trowali swoją soli­dar­ność nawet poprzez akcje krwiodawstwa:

W odpo­wiedzi na apel około czte­rech tysięcy Polaków zgło­siło się do oddania krwi dla węgier­s­kich bojow­ników o wolność.

Według współc­zes­nych danych, w dniach rewo­lucji ludność węgierska otrzy­mała od Polaków łącznie 795 litrów krwi, 415 litrów osocza krwi, 16,5 tys. kilo­gramów prepa­ratów krwio­zas­tęp­c­zych, suro­wicę, leki i środki opatrun­kowe oraz 24-tonową partię żywności.

Źródło: Magyar Nemzet