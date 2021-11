Im Streit um einen Sicher­heits­vor­fall an der polnisch-weiß­rus­si­schen Grenze hat die Regie­rung in Warschau den Geschäfts­träger der weiß­rus­si­schen Botschaft in Polen einbe­stellt. Bei dem Gespräch sei es um eine Gruppe von „unifor­mierten und mit Gewehren bewaff­neten Personen“ gegangen, die in der Nacht zum Dienstag von Belarus aus in polni­sches Hoheits­ge­biet einge­drungen seien, teilte das Außen­mi­nis­te­rium in Warschau am Mitt­woch mit.



„Polen ist entschlossen, seine eigenen Grenzen und die Außen­grenzen der Euro­päi­schen Union zu schützen“, hieß es in der Erklä­rung weiter. Polen hatte den Diplo­maten bereits Anfang Oktober einbe­stellt, nachdem Warschau bela­rus­si­schen Sicher­heits­kräften vorge­worfen hatte, auf zwei polni­sche Grenz­schützer geschossen zu haben.

„Push­backs“ legalisiert

In den vergan­genen Monaten sind tausende Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten über Weiß­russ­land in die EU-Staaten Polen, Lett­land und Litauen gekommen. Polen statio­nierte in den vergan­genen Wochen als Reak­tion auf die stei­gende Zahl von Migranten tausende Soldaten an der Grenze, errich­tete einen Stachel­draht­zaun, verhängte den Ausnah­me­zu­stand im Grenz­ge­biet und lega­li­sierte soge­nannte Pushbacks.

Am Freitag gab das polni­sche Parla­ment grünes Licht für den Bau einer umstrit­tenen befes­tigten Grenz­an­lage an der Grenze zu Belarus. Die Barriere soll sich auf einer Länge von mehr als 100 Kilo­me­tern entlang der östli­chen EU-Außen­grenze erstrecken.

Dieser Beitag erschien zuerst auf EPOCH TIMES.