Polen: Der bittere Beigeschmack des Sieges über Lenin

Vor 100 Jahren, am 18. März 1921, unter­zeich­neten die Polen in Riga einen Frie­dens­ver­trag mit den Sowjets. Bis heute streiten sich die Histo­riker darüber, ob der Rigaer Vertrag die polni­schen Siege auf den Schlacht­fel­dern richtig gewür­digt hat.

Nach dem großen polni­schen Erfolg bei Warschau im August und dem K.O.-Schlag gegen die Bolsche­wiki am Niemen im September schien es, als könne Polen Russ­land endgültig aus diesem Teil Europas verdrängen. Eine solche Annahme wurde anfangs von den Bolsche­wiki selbst getroffen.

„Die bolsche­wis­ti­schen Kommis­sare, die zu Recht davon über­zeugt waren, dass Polen eine Verschie­bung seiner Grenzen bis zu den Flüssen Bere­sina und Dnjepr verlangen würde, ordneten die Evaku­ie­rung allen beweg­li­chen Eigen­tums aus dem gesamten Gebiet von Orscha und Smolensk an“. – schrieb Professor Marian Zdziechowski, Histo­riker und Rektor der Stefan-Batory-Univer­sität in Wilna/Vilnius.

Damals war der Glaube weit verbreitet, dass Polen von Rotruss­land den größten Teil der Gebiete zurück­er­obern würde, die die Polni­sche Repu­blik während der Teilungen im Osten verloren hatte.

Während der Verhand­lungen mit den Bolsche­wiken wurde die polni­sche Seite jedoch haupt­säch­lich von rechten Poli­ti­kern vertreten. Sie hatten eine andere Sicht auf diesen Teil Europas als Józef Piłsudski, der eine starke Föde­ra­tion anstrebte, die sich Moskau effektiv entge­gen­stellen konnte. Endecja lehnte die Föde­ra­ti­ons­be­stre­bungen ab und hatte nicht die Absicht, alle von der polni­schen Armee besetzten Gebiete von der Sowjet­union abzu­trennen. Laut dem Sowje­to­logen Professor Józef Szaniawski „wurde der Rigaer Vertrag unter Miss­ach­tung von Piłsudski geschlossen. Im Gegen­satz zu dem, was man glaubt, hatte er gar nicht die volle Macht“.

Trotz der Tatsache, dass die Rote Armee besiegt schien, wurde der polni­schen Armee befohlen, sich mehrere Dutzend Kilo­meter nach Westen zurück­zu­ziehen. Auf diese Weise fiel unter anderem auch Minsk in die Hände der Kommu­nisten. Die enorme Enttäu­schung von Millionen von Polen wurde von Józef Mackie­wicz in seinem Roman „Frei gelassen“ perfekt ausge­drückt. Vor allem in der Armee konnte man die Verbit­te­rung darüber sehen, dass die Polen riesige Gebiete „umsonst“ an die geschla­genen Bolsche­wiken abgaben.

Sack­gasse an der Grenze

Laut Norman Davies, einem briti­schen Histo­riker, der sich auf die polni­sche Geschichte spezia­li­siert hat, „ist es objektiv gesehen schwierig, von einem Sieg zu spre­chen. Keines der Ziele des Feindes wurde erreicht. Die Bolsche­wiki brachen nicht aus der Blockade aus, provo­zierten nicht die erträumte euro­päi­sche Revo­lu­tion […]. Die Polen haben weder die Grenz­land­fö­de­ra­tion gegründet, noch den Staat von Meer zu Meer wieder aufge­baut. Das Ergebnis des polnisch-bolsche­wis­ti­schen Krieges war nicht ein Kompro­miss, sondern eine Pattsituation“.

Einer der umstrit­tensten Punkte des Abkom­mens war die Über­gabe von Minsk, einer Stadt mit einer polni­schen Minder­heit von etwa einem Dutzend Prozent, an die Sowjets.

Die endgül­tige Grenze zwischen der Zweiten Polni­schen Repu­blik und der Sowjet­union verlief weit­ge­hend entlang der Grenze der zweiten Teilung. Nach dem Vertrag sollte Polen eine riesige Entschä­di­gung von der Sowjet­union erhalten: 30 Millionen Rubel in Gold. Die Sowjets haben diesen Punkt der Verein­ba­rung jedoch nie erfüllt. Die Reali­sie­rung der im Vertrag fest­ge­legten Rück­gabe der geplün­derten Kunst­werke sah etwas besser aus.

Etwa 1,5 Millionen Polen blieben auf der sowje­ti­schen Seite der Grenze. In den folgenden Jahren wurden sie terro­ri­siert, depor­tiert und massen­haft ermordet.

Quelle: Historia Do Rzeczy