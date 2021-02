Die Länder der Visegrád-Gruppe sind nicht nur poli­tisch, diplo­ma­tisch und wirt­schaft­lich dyna­misch, sondern auch wissen­schaft­lich und auf dem Gebiet der Inno­va­tion, wie die polni­sche Firma ML System mit Sitz in Zaczernie bei Rzeszów/Resche (im Südosten des Landes) soeben demons­triert hat, indem sie der Öffent­lich­keit ein Gerät vorstellte, das in der Lage ist, das Coro­na­virus aus der von einer Person ausge­at­meten Luft nachzuweisen.

Erkennen des Virus überall in weniger als zehn Sekunden

Die entschei­dende Bedeu­tung der Präsen­ta­tion dieses Appa­rats, die am gest­rigen Donnerstag, dem 11. Februar, statt­fand, ist den staat­li­chen polni­schen Behörden nicht entgangen, da Präsi­dent Andrzej Duda persön­lich anreiste, um an der Präsen­ta­tion teilzunehmen.

„Heute werden wir das neueste Produkt des Unter­neh­mens vorstellen, ein Gerät, das Covid-19 in der Atem­luft sowie verschie­dene andere Substanzen in weniger als zehn Sekunden nach­weisen kann“, erklärte Dawid Cycoń, der Präsi­dent der Firma ML System. „Vor unseren Augen findet eine tech­no­lo­gi­sche Revo­lu­tion statt, eine Revo­lu­tion im Kampf gegen das Coro­na­virus und in Zukunft auch gegen andere Viren und Krank­heits­er­reger. […] Wir haben die medi­zi­ni­sche Bioethik-Geneh­mi­gung erhalten, um in die Forschungs­phase einzu­treten. […] Wir erwarten schnelle Ergeb­nisse in Bezug auf die Empfind­lich­keit und Nach­weis­bar­keit des Gerätes. Wir glauben, dass dies ein Gerät ist, das keinen spezi­ellen Service benö­tigt. Sein Zweck ist es, das Virus überall zu erkennen.“

„Große Quelle des Stolzes für ganz Polen“

Präsi­dent Andrzej Duda begrüßte diesen tech­ni­schen Fort­schritt eines polni­schen Unter­neh­mens: „Er wird viele Menschen vor einer Infek­tion bewahren. Es wird das Leben für Unter­nehmen einfa­cher machen, viel­leicht auf der ganzen Welt. Die Entde­ckung dieses Gerätes hier bei der Firma ML System in der Nähe von Rzeszów […] ist heute eine große Quelle des Stolzes nicht nur für die Region der Nieder­kar­paten, sondern für die ganze Repu­blik Polen […]. Ich glaube, dass kurz nach den klini­schen Tests, die in den nächsten Tagen beginnen werden, dieses Gerät für die Massen­pro­duk­tion bereit sein wird […]. Ich möchte Ihnen gratu­lieren“, erklärte Duda.

Quelle: Visegrád Post