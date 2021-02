Polen verzeich­nete einen sprung­haften Anstieg der Verkaufs­zahlen für seine Elek­tro­busse und wurde damit zum größten Expor­teur dieser Fahr­zeuge in der gesamten Euro­päi­schen Union, so die Analyse der Experten des Polni­schen Wirt­schafts­in­sti­tuts (PIE).

Der Bericht des PIE enthält Daten, die zeigen, dass der Markt für Fahr­zeuge, die mit alter­na­tiven Ener­gie­quellen betrieben werden, stärker und wider­stands­fä­higer gegen die Pandemie geworden ist als der Markt für Fahr­zeuge mit Verbren­nungs­mo­toren. Tatsäch­lich stieg der Verkauf von Elek­tro­fahr­zeuge während der Pandemie an, während der Verkauf von konven­tio­nellen Fahr­zeugen zurückging.

PIE wies darauf hin, dass Polen sehr von der zuneh­menden Popu­la­rität von Elek­tro­fahr­zeugen und öffent­li­chen Verkehrs­mit­teln profi­tiert hat. Polens Posi­tion beim Export von Elek­tro­bussen in der Euro­päi­schen Union ist von 10 Prozent im Jahr 2017 auf 46 Prozent in den ersten 10 Monaten des Jahres 2020 gestiegen, was Polen geholfen hat, Belgien auf der Spit­zen­po­si­tion zu über­holen, was derzeit 36 Prozent der gesamten EU-Exporte ausmacht. Tsche­chien hat nur einen Export­an­teil von 7 Prozent, während Deutsch­land nur 4 Prozent und die Nieder­lande nur 2 Prozent haben.

PIE glaubt, dass die wach­sende Nach­frage nach emis­si­ons­freien Fahr­zeugen aufgrund der EU-Klima­po­litik für die polni­schen Hersteller von Elek­tro­bussen von großem Nutzen sein wird.

„Die euro­päi­sche Umwelt­ver­ord­nung und die geplante Unter­stüt­zung für den Wieder­aufbau nach der Pandemie setzen die Elek­tro­mo­bi­lität im Verkehrs­be­reich unter Druck“, so PIE. „Der Anteil von Elek­tro­fahr­zeugen an der welt­weiten Flotte von Stadt­bussen wird bis 2025 wie prognos­ti­ziert 47 Prozent erreichen.“

Polen hat sich seit einigen Jahren auf die Produk­tion und den Export von Elek­tro­bussen spezia­li­siert, wobei viele Unter­nehmen die Fahr­zeuge im Land produ­zieren, darunter Solaris, Volvo und MAN Truck and Bus.

Darüber hinaus stellte PIE fest, dass auch Wasser­stoff­busse in den nächsten Jahren zulegen werden. Seit der Veröf­fent­li­chung des ersten Wasser­stoff­busses in Polen durch Solaris im Jahr 2019 hat der Hersteller Aufträge für 57 solcher Busse erhalten.

Ein Hersteller, der für Solaris arbeitet, hat bisher Aufträge für mehr als 1.000 Elek­tro­fahr­zeuge erhalten. Diese Menge hat das Unter­nehmen bis Mitte November 2020 auch produ­ziert und verkauft.

Im Zeit­raum von Januar bis November 2020 haben polni­sche Hersteller Elek­tro­busse im Wert von 213,4 Millionen Euro expor­tiert, was einer Stei­ge­rung von 50,7 Prozent gegen­über 2019 entspricht.

In den ersten 11 Monaten des Jahres 2020 impor­tierten Deutsch­land (36,9 Prozent) und Italien (35,2 Prozent) die meisten polni­schen Busse in Europa. Im Vergleich zum glei­chen Zeit­raum im Jahr 2019 hat sich der Wert des polni­schen Elek­trobus-Exports vervier­facht. Auch Norwegen, Rumä­nien, Luxem­burg, Frank­reich und Schweden gehören zu den häufi­geren Käufern polni­scher Elektrofahrzeuge.

