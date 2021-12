Dass die katho­li­sche Kirche die Isla­mi­sie­rung Europas nicht nur begrüßt, sondern auch aktiv fördert ist bekannt, aller­dings für Leuten die noch gera­deaus denken können nicht nach­voll­ziehbar. Nachdem der Fisch bekannt­lich vom Kopf stinkt, gehen entspre­chende Weisungen und Appelle, noch mehr Versor­gungs­su­chende in Europa aufzu­nehmen, vom Papst aus. Die unteren Ebenen sind dann willige Erfül­lungs­ge­hilfen einer Agenda, deren Endziel die Zerstö­rung unserer abend­län­di­schen Kultur ist. Aus Europa soll gesell­schafts­po­li­tisch eine Art zweite USA werden – ein Rassen­ge­misch mit den sattsam bekannten Folgen.



Aus diesen Grund sind den trans­at­lan­ti­schen Funk­ti­ons­eliten die Politik der Länder des ehema­ligen Ostblocks ein Dorn im Auge, wo man bekannt­lich in der Migra­ti­ons­po­litik west­eu­ro­päi­scher Länder kein Modell erblickt, das sich zur Nach­ah­mung empfiehlt.

Um Länder wie Polen eben­falls mit kultur­fremden Leuten „durch­zu­mi­schen“, springt nun die Kirche den Globa­listen in Presche.

WARSCHAU – Höchste Würden­träger der poli­tisch einfluss­rei­chen katho­li­schen Kirche Polens machen sich nun für Aufnahme von Migranten stark. Kein Gerin­gerer, als Wojciech Polak, der Erzbi­schof von Gniezno (Gnesen) und Primas von Polen, in einem Inter­view mit der polni­schen Katho­li­schen Nach­rich­ten­agentur KAI. Dass er dies­be­züg­liche Forde­rungen das Papstes umsetzen will, berichtet wprost.pl:

„Der polni­sche Episkopat antwortet dem Papst

‘Wir sind bereit, auf der Grund­lage der bestehenden recht­li­chen Möglich­keiten und in Über­ein­stim­mung mit den bestehenden staat­li­chen Migra­ti­ons­vor­schriften all jenen zu helfen, die den Wunsch äußern, in unser Land zu kommen und sich hier nieder­zu­lassen‘. – heißt es in der KEP-Erklä­rung. Die Kirche kündigte außerdem an, dass sie den päpst­li­chen Aufruf unter­stützt und in der Lage ist, sowohl bei der Aufnahme von Migranten als auch bei deren Sozia­li­sie­rung – Bildung und Anpas­sung an die Aufnahme einer Beschäf­ti­gung in Polen – zu helfen.“

Ob er mit „allen die sich in Polen nieder­lassen“ wollen, nur die meint, die zufällig herein­schneien weil sie woan­ders schlechte Karten haben, oder die halbe Welt, ließ er offen. Dafür geht er im Inter­view auf Umfragen ein, wonach Katho­liken in Polen weniger bereit seien, kultur­fremde Migranten aufzu­nehmen, als Nichtgläubige:

„Wenn diese Umfragen die tatsäch­li­chen Über­zeu­gungen der Gläu­bigen wider­spie­geln, bedeutet das für mich eine noch drin­gen­dere Auffor­de­rung, den Ruf des Evan­ge­liums nach Hilfe für Notlei­dende zu bekräftigen.“

Ob der handels­üb­liche Moslem nord­afri­ka­ni­scher oder afgha­ni­scher Prägung in diese Kate­gorie fällt, darf bezwei­felt werden. Beson­ders dann, wenn er um viel Geld einen Schlepper anheu­erte und dann statt den „verlo­renen“ Papieren bei der Einreise hand­feste Lügen auftischt. Oder, indem er die Einstein’s Rela­ti­vi­täts­theorie wider­legt und beweist, dass Zeit­reisen doch möglich sind, wenn er als 25 Jähriger in Paki­stan abreist und dann als 15 Jähriger in Europa eintrudelt.

Dass Polen keines­wegs ein Land ist, wo Ausländer nicht gern gesehen werden, wird natür­lich, wie auch bei uns, vom Kirchen­mann verschwiegen. So leben u. A. über eine Million Ukrainer dort. Diese Leute lernen rasch die Landes­sprache und sind arbeits­willig. Probleme mit ihnen gibt es prak­tisch nicht. Ganz im Gegen­satz zu „Schutz­su­chenden“, die uns als „Ungläube“ beschimpfen und von denen die Kirche offen­sicht­lich nicht genug da haben will. Der Umstand, dass mitt­ler­weile Kirchen geschändet oder Prister ermordet werden, scheint die Kirchen­oberen kaum zu tangieren. Die Umset­zung globa­lis­ti­scher Ziek­vor­gaben scheint denen wich­tiger zu sein.