WARSCHAU – Wie die Betreiber des polni­schen Betriebes Pern mitteilen wurde an der Pipe­line „Druschba“ am Diens­tag­abend in Zentral­polen, etwa 70 Kilo­meter von der Stadt Plock, ein Leck entdeckt. Die Pipe­line zwischen Russ­land und Deutsch­land versorgt auch die Raffi­nerie in Schwedt. Die Druschba-Ölpipe­line ist eine der größten der Welt und liefert russi­sches Öl in weite Teile Mittel­eu­ropas – darunter nach Deutsch­land, Öster­reich, Polen, Weiß­russ­land, Ungarn, die Slowakei und die Tsche­chi­sche Repu­blik. Der Name der Pipe­line bedeutet „Freund­schaft“ auf Russisch.

„Die Gründe für den Vorfall sind derzeit nicht bekannt, das Pumpen in die beschä­digte Leitung wurde sofort gestoppt“, so der Betreiber. Der Schaden trat an einer der beiden Leitungen auf, die Versor­gung über die zweite läuft normal.

