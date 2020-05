Die Teil­ar­beits­lo­sig­keit aufgrund der „Lockdown“-Maßnahmen hat zur Folge, dass einige polni­sche Fami­lien, insbe­son­dere die Ärmsten, es sich in diesem Jahr nicht leisten können, in den Urlaub zu fahren. Die polni­sche Regie­rung hat beschlossen, dem teil­weise entge­gen­zu­wirken, indem sie Urlaubs­gut­scheine im Wert von 1.000 Złoty (220 Euro) für Arbeit­nehmer bereit­stellt, die weniger als 5.200 Złoty brutto im Monat verdienen (1.140 Euro, das polni­sche Durch­schnitts­ge­halt), wobei 90% vom Staat und 10% vom Arbeit­geber finan­ziert werden. Dies soll auch eine Unter­stüt­zung für den polni­schen Touris­mus­sektor darstellen, der, obwohl er haupt­säch­lich von polni­schen Touristen lebt, immer noch von der Schlie­ßung der Grenzen betroffen ist.

Gültig nur in Polen

Wie überall in Europa hat der Touris­mus­sektor stark unter den „Lockdown“-Maßnahmen gelitten. Restau­rants und Hotels mussten schließen, und der gesamte Sektor verzeich­nete seit Beginn der Epidemie einen Umsatz­rück­gang von 65%, wobei auch auslän­di­sche Touristen dieses Jahr natür­lich viel weniger kommen werden. Der Urlaubs­gut­schein ist eine elek­tro­ni­sche Karte, die zwei Jahre lang in Hotels und Unter­künften sowie für Museen usw. gültig ist. Ähnlich wie es in vielen Ländern, wie z.B. Frank­reich, üblich ist, können die Urlaubs­gut­scheine aller­dings nur in Polen genutzt werden. Dies hinderte die west­liche Presse jedoch nicht daran, die polni­schen Urlaubs­gut­scheine als „natio­na­lis­tisch“ zu bezeichnen, womit die konser­va­tive PiS-Regie­rung wieder einmal beschul­digt wird, ausschließ­lich zum Wohle der eigenen Volks­wirt­schaft tätig zu werden.

Doppelte Hilfe

Die Urlaubs­gut­scheine verfolgen ein zwei­fa­ches Ziel. Sie ermög­li­chen es weniger wohl­ha­benden Menschen, ein wenig Urlaub zu machen, und selbst wenn die 220 Euro pro Familie nur eine beschei­dene Hilfe darstellen, bieten viele Reise­ziele in Polen für diesen Betrag die Möglich­keit, dort zumin­dest ein schönes Wochen­ende zu verbringen. Obwohl der Tourismus in Polen norma­ler­weise zu 80% aus Lokal­tou­rismus besteht, ist diese Hilfe für den Touris­mus­sektor dennoch sehr wichtig, da die zusätz­lich zu erwar­tenden 20% Auslands­tou­risten im Allge­meinen wesent­lich mehr Geld ausgeben. Man sollte sich jeden­falls die Gele­gen­heit nicht entgehen lassen, die Strände der Ostsee, die Tatra, die histo­ri­schen Städte wie Breslau/Wroclaw (Beitrags­bild), die Deut­sche Ordens­burg in Marienburg/Malbork oder viele inter­es­sante Museen zu entde­cken oder neuer­lich zu besu­chen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in fran­zö­si­scher Sprache bei Visegrád Post, visegradpost.com/fr/2020/05/22/pologne-le-gouvernement-lance-des-cheques-vacances-pour-relancer-le-tourisme/