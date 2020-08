Die polni­sche Regie­rung hat am vergan­genen Mitt­woch beschlossen, jenen beson­dere Vorteile zu gewähren, die sich vor 1989 aktiv an der Oppo­si­tion gegen das kommu­nis­ti­sche Regime betei­ligt hatten, insbe­son­dere in Form einer Mindest­rente von 2.400 Złoty (545 Euro) sowie ermä­ßigter Sätze in öffent­li­cher Verkehr.

„Es ist unsere Pflicht, denje­nigen, die für unsere Frei­heit und Unab­hän­gig­keit gekämpft haben, einen ange­mes­senen Lebens­stan­dard zu bieten“, erklärte Premier­mi­nister Mateusz Mora­wi­ecki zu diesem Thema laut einem Bericht der Visegrád Post.

Und was passiert in Deutsch­land? Hier wird eine einge­fleischte Kommu­nistin, die in einer DDR-Kader­schmiede gedrillt wurde, Verfas­sungs­rich­terin in Meck­len­burg-Vorpom­mern. Und das mit Stimmen aller Frak­tionen außer der AfD. Nach­zu­lesen auf der nur diesen Fall behan­delnden Webseite akte-borchardt.de.