POLEN/WEIßRUSSLAND – In Weiß­russ­land halten sich nach Einschät­zung des polni­schen Grenz­schutzes weiterhin rund 10.000 Migranten auf, die in die EU gelangen möchten.

Direkt an der polni­schen Grenz­be­fes­ti­gung gebe es auf weiß­rus­si­scher Seite derzeit keine Zelt­lager mehr. „Wir wissen nicht, wie viele von ihnen direkt an der Grenze sind, und wie viele in der Tiefe des Landes“, habe eine Spre­cherin der Behörde am Dienstag gesagt.

Direkt an der polni­schen Grenz­be­fes­ti­gung gebe es auf weiß­rus­si­scher Seite derzeit keine Zelt­lager mehr. Aller­dings bringen Luka­schenkos Leute regel­mäßig Flücht­linge mit Last­wagen zur Grenze.

Nach wie vor Versuche „aggres­siver Ausländer“ nach Polen einzudringen

Polni­schen Angaben zufolge hätten die Grenz­schützer inner­halb von 24 Stunden 134 Versuche regis­triert, die Grenze zu über­winden. Am frühen Diens­tag­morgen hätte in der Nähe der Ortschaft Szud­zi­a­lowo eine größere Gruppe „aggres­siver Ausländer“ Steine, Metall­stangen und Feuer­werks­körper auf die polni­schen Beamten geworfen. Ein weiterer derar­tiger Vorfall habe sich in der Nähe der Ortschaft Mielnik ereignet.

Luka­schenko: „Leute treiben sich in Minsk herum“

Der weiß­rus­si­sche Macht­haber Alex­ander Luka­schenko habe der russi­schen Staats­agentur Ria Nowosti gesagt, er hätte der geschäfts­füh­renden Kanz­lerin Angela Merkel bei einem Tele­fonat mitge­teilt, er wolle das „Problem“ bis Jahres­ende lösen. „Die Leute treiben sich mal in Minsk, mal in Grodno herum.“ Er werde die Leute aus dem Nahen Osten bitten, in die Heimat zurück­zu­kehren, „weil es keinen huma­ni­tären Korridor geben wird“.

Rück­füh­rung nur schleppend

Unter­dessen sei ein geplanter weiterer Rück­füh­rungs­flug von Irakern aus Weiß­russ­land kurz­fristig abge­sagt worden. Die Maschine der iraki­schen Flug­ge­sell­schaft Iraqi Airways hätte am frühen Nach­mittag nach Erbil aufbre­chen sollen, wie der Flug­hafen in Minsk im Nach­rich­ten­kanal Tele­gram mitge­teilt habe. Warum der Flug nicht statt­fand, sei nicht gesagt worden. Erst am vergan­genen Wochen­ende seien Hunderte an der EU-Außen­grenze gestran­dete Migranten zurück in ihre Heimat geflogen worden.

Quelle: haolam.de