Geogra­phi­sche und demo­gra­phi­sche Faktoren Russ­lands

Poli­ti­sche Geogra­phie: Fall­studie Russ­land – Teil 2

Im Verlaufe der Neuzeit und in dem Masse, wie sich Russ­land über die Jahr­hun­derte nach Zentral­asien und Sibi­rien ausdehnte, wurde eben dieses Land zuneh­mend zentral im Verständnis der poli­ti­schen Geogra­phie Eura­siens, also des geopo­li­ti­schen Schlüssel-Konti­nents. Aufgrund seiner massiven terri­to­rialen Ausdeh­nung, seines enormen Reich­tums an Boden­schätzen, sowie seiner stra­te­gisch posi­tio­nierten Lage als natür­liche Land­brücke zwischen Europa und Ostasien erlangte Russ­land im Verlaufe des 19. Jahr­hun­derts nicht nur eine inter­na­tio­nale Bedeu­tung als Groß­macht, sondern es spielte auch eine wich­tige Rolle in der Balance der Welt­mächte insge­samt. Und kein anderer Faktor als die Geogra­phie hat dies mehr mitge­prägt. Was Russ­land betrifft, so bezeichnet die Geogra­phie jeden­falls ein Universum für sich!

Zunächst fällt bei der Betrach­tung der poli­ti­schen Welt­karte auf, dass Russ­land mit Abstand das terri­to­rial größte Land der Erde ist, und dass es mit Ausnahme von Skan­di­na­vien fast den gesamten nörd­li­chen Teil Eura­siens abdeckt. Selbst im Rahmen der nörd­li­chen Hemi­sphäre stellt das russi­sche Terri­to­rium einen heraus­ra­genden Brocken dar. Nicht nur ist Russ­land mit seinen kolos­salen 17,1 Mio. km2! ein regel­rechter terri­to­rialer Gigant, v.a. inner­halb Eura­siens, das selbst auch den größten und geogra­phisch zentralsten Konti­nent der Welt darstellt; das Land erstreckt sich wie ange­deutet gar über zwei Konti­nente hinweg (Europa und Asien), was sonst kein anderes Land der Erde schafft – es sei denn, man argu­men­tiere, dass Russ­land ein von Europa wie Asien ‘sepa­rater Welt­teil’ darstelle, wie es bisweilen in west­li­chen Wissen­schafts­kreisen tenden­ziell und implizit reprä­sen­tiert wird (was hingegen aus dem Blick­winkel der Geogra­phie keinen eigent­li­chen Sinn macht; bzw. das einzige Land, das gleich­zeitig auch einen sepa­raten Konti­nent bildet, ist Austra­lien). Als Vergleich bemisst sich die Landes­fläche von Kanada, also des zweit­größten Landes, auf gerade mal 10 Mio. km2, gefolgt von den USA (9.8 Mio. km2), China (9.6 Mio. km2), und Brasi­lien (8.6 Mio. km2). Man halte sich fest: Russ­lands Luft­linie von West nach Ost misst satte 7’000 km. Dies entspricht jener von Kairo nach Kapstadt, und somit hätte Afrika, beinahe quer gelegen, Platz im russi­schen Terri­to­rium. Und die Luft­linie von Norden nach Süden bemisst sich in Russ­land auf 4.500 km, was wiederum derje­nigen von Los Angeles nach New York entspricht und somit bedeutet, dass man die USA, um 90 Grad gedreht, inner­halb von Russ­lands Terri­to­rium plat­zieren könnte – also von dessen nörd­lichstem Zipfel beim Arkti­schen Meer bis zu seinem südlichsten Pol in Zentral­asien; all jene, die mal die Reise von der Ameri­ka­ni­schen Ost- an die West­küste unter­nommen haben (oder umge­kehrt), egal mit welchen Mitteln, mögen sich bestimmt an solche räum­li­chen wie zeit­li­chen Distanz erin­nern!

Kurz: Russ­land hält geogra­phisch fast alle Rekorde. Seine Landes­grenze ist denn so lange, dass sie sich fast einein­halb Mal um den Äquator spannen ließe (57’000 km), wobei alleine der ans Meer gren­zende Anteil (37’000 km) beinahe so lange ist wie der Erdum­fang! Entspre­chend misst seine konti­nen­tale Landes­grenze entlang des euro­asia­ti­schen Fest­landes sage und schreibe den halben Erdum­fang (20’000 km), was mit Abstand die längste Landes-Innen­grenze der Welt darstellt. Zum Vergleich: Während die längste konti­nen­tale Landes­grenze welt­weit zwischen zwei souve­ränen Staaten, nämlich dieje­nige zwischen den USA und Kanada, 8.900 km beträgt (einschließ­lich der Grenze zwischen Kanada und dem Bundes­staat Alaska, also eines verhält­nis­mäßig großen US-Bundes­staates und der ferner im 19. Jahr­hun­dert von Russ­land an Amerika verkauft wurde!), erstreckt sich Russ­lands gemein­same Grenze alleine mit Kasach­stan auf 7’000 km. Während hingegen Kanada, also das terri­to­rial zweit­größte Land der Erde, eigent­lich nur die USA als direktes Nach­bar­land aufweist, sind es im Fall von Russ­land ganze 14 Nach­bar­länder. Schließ­lich grenzt Russ­land an nicht weniger als 10 Meere, inklu­sive das Schwarze Meer und das Kaspi­sche Meer, den Pazifik noch nicht einmal mitge­zählt!

Dabei verläuft Russ­lands Landes­grenze entlang von so unter­schied­li­chen Nach­bar­staaten wie Norwegen und Nord­korea, und während in sämt­li­chen seiner 14 Nach­bar­staaten je eigene natio­nale Spra­chen gespro­chen werden, gilt das Russi­sche im Falle der meisten der ehema­ligen Sowjet­re­pu­bliken, wenn nicht de jure, aber de facto noch immer also die zweite offi­zi­elle Landes­sprache (siehe auch die Karte weiter unten, die die verglei­chende Ausdeh­nung der heutigen russi­schen Föde­ra­tion und der ehema­ligen Sowjet­union darstellt). Somit ist das Russi­sche auch mit Abstand die am weitesten verbrei­tete Sprache im Rahmen einer inte­grierten konti­nen­talen Zone. Andere Euro­päi­sche Spra­chen wie etwa das Engli­sche, aber auch das Spani­sche oder Fran­zö­si­sche haben sich global z.T. noch weiter ausdehnen können, jedoch nur aufgrund einer mari­timen Auswei­tung nach ‘Über-See’. In diesem Sinne kann man selbst die Verei­nigten Staaten lingu­is­tisch als ein Terri­to­rium betrachten, das histo­risch betrachtet zum Briti­schen Impe­rium und Common­wealth gehörte und im Rahmen dessen bekannt­lich «die Sonne nie unter­ging»; und genau gleich könnte man die Geschichte eben dieser Poli­ti­schen Geogra­phie noch weiter zurück deuten, und entlang der lingu­is­ti­schen Linie, nämlich mit der Ausdeh­nung der engli­schen Sprache ursprüng­lich von England auf die Briti­schen Inseln, bzw. das Verei­nigte König­reich.

Zwischen Russ­lands Angren­zung sowohl an West­eu­ropa als auch Nord­ame­rika (Alaska) liegen seine Nach­bar­länder denn auch entlang poli­tisch, kultu­rell, und klima­tisch bunt zusam­men­ge­wür­felten Regionen wie Skan­di­na­vien, dem Baltikum, Osteu­ropa, Zentral­asien, und Ostasien. Während die Länge von Russ­lands gemein­samen Grenzen auch mit China (4’200 km) sowie der Mongolei (3’500 km) im inter­na­tio­nalen Vergleich weit vorne mithalten und Russ­land histo­risch nicht nur vom Mongo­li­schen Reich, sondern auch von anderen Mächten mehr­fach exis­ten­tiell bedroht wurde, entstand inter­es­san­ter­weise entlang von Russ­lands Landes­grenzen nie so etwas wie eine ‘Chine­si­sche Mauer’. Wiederum in Europa erstreckt sich Russ­lands Landes­grenze selbst mit der heute – von Russ­land unab­hän­gigen! – Ukraine auf beinahe 2’000 km, was der längsten Landes­grenze zwischen zwei souve­ränen Staaten in Europa entspricht. Zum Vergleich ist die Landes­grenze zwischen Norwegen und Schweden 1’600 km lang, und dieje­nige zwischen Deutsch­land und Frank­reich, also der beiden zentralen Eckpfeiler der Euro­päi­schen Union, und die sich im Verlaufe der jüngeren Neuzeit häufig bekriegten, gerade mal 450 km.

Dabei ist Russ­lands gewal­tige terri­to­riale Dimen­sion ein verhält­nis­mäßig altes Phänomen, denn bereits vor Ablauf des 17. Jahr­hun­derts hatte es seine heutige Ausdeh­nung erreicht, also zu einer Zeit, als z.B. die Verei­nigten Staaten noch unter Briti­scher Kolo­nialer Herr­schaft war und der Bären­an­teil Nord­ame­rikas unter Fran­zö­si­scher sowie Spani­scher Herr­schaft lag.

Umge­kehrt erreichte Russ­land im 20. Jahr­hun­dert und zur Zeit der Sowjet­union eine noch wesent­lich größere Ausdeh­nung, was auf der folgenden Karte veran­schau­licht wird.

Je nach dem könnte in diesem Zusam­men­hang ferner noch auf den Warschauer Pakt (1955–1991) hinge­wiesen werden (siehe auch die folgende Karte), also der Mili­tär­al­lianz der Sowjet­union, die im Kalten Krieg in Europa der NATO gegen­über­stand. Denn hiermit entstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahr­hun­derts noch ein größerer Staaten-Block, der nicht nur von Moskau aus orga­ni­siert war, sondern inner­halb dessen sich auch die Russi­sche Sprache weiter ausdehnte bis nach Mittel­eu­ropa, also etwa bis nach Berlin und der ehema­ligen DDR.

Nach dem Zerfall der Sowjet­union und der darauf­fol­genden Auflö­sung des Warschauer Paktes im Jahre 1991 setzte sodann ein in umge­kehrter geogra­phi­scher Ausrich­tung erfol­gender Prozess ein, bei dem sämt­liche jener nun unab­hän­gigen Mittel-Ost-Euro­päi­schen Staaten, die bis zum Ende des Kalten Krieges zum Warschauer Pakt gehörten, bzw. die im Verlaufe des 2. Welt­krieges (Bulga­rien, Molda­wien, Polen, Ost-Deutsch­land, Rumä­nien, Ungarn) und z.T. auch während des Kalten Krieges von der UDSSR besetzt wurden (dama­lige Tsche­cho­slo­wakei, 1968), sowie die drei Balti­schen Staaten, die vormals gar zur Ex-Sowjet­union gehörten, sowohl der NATO als auch der EU beitraten, mit dem Resultat, dass die aktu­ellen östli­chen Außen­grenzen dieser neuen, soge­nannten Euro-Atlan­ti­schen Staa­ten­gruppe, deren Epizen­trum Brüssel ist, gleich bis an Russ­lands Landes­grenze reicht.

Noch während der Verhand­lungen zwischen den Verei­nigten Staaten und der vorma­ligen Sowjet­union zur Wieder­ver­ei­ni­gung des seit dem Ende des 2. Welt­krieges geteilten Deutsch­lands insis­tierten die Ameri­kaner darauf, dass insbe­son­dere das wieder­ver­ei­nigte Deutsch­land der NATO einver­leibt werden solle. Hiermit folgten sie denn auch jener Anglo-Ameri­ka­ni­schen Geostra­tegie in Konti­nental-Europa, die im Ersten Teil ange­spro­chen wurde, deren oberstes Ziel es ist seit gut 200 Jahren, dass die beiden wich­tigsten Konti­nen­tal­mächte in Europa, Deutsch­land und Russ­land, keine stra­te­gi­sche Zusam­men­ar­beit anstreben können. Dabei darf nicht vergessen werden, dass nebst Russ­land eben gerade Deutsch­land seit dem 20. Jahr­hun­dert zur heraus­ra­gendsten Rivalin sowohl von Groß­bri­tan­nien als auch der USA heraus­ge­wachsen war, und dass jenseits der Alli­ierten-Banden auch heute noch starke geo-ökono­mi­sche Span­nungen herr­schen inner­halb des NATO-Bünd­nisses, und ange­sichts der zuneh­menden tech­no­lo­gi­schen und real­wirt­schaft­li­chen Domi­nanz Deutsch­lands.

Als eine heraus­ra­gende zeit­ge­nös­si­sche Illus­tra­tion hierfür könnte man den Vortag von George Friedman erwähnen, also dem Gründer von StratFor, im Chicago Council anläss­lich des Krisen-Eska­la­tion in der Ukraine (2014), der den provo­ka­tiven Titel trägt «Europe, Destined for Conflict?» (www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc), und im Rahmen dessen der renom­mierte ameri­ka­ni­sche Geostra­tegie-Berater nicht nur versucht, Siemens gegen Google auszu­spielen, sondern implizit darlegt, dass es für die Atlan­ti­sche Gemein­schaft darum geht, eben nicht nur Russ­land sondern vor allem auch Deutsch­land einzu­dämmen. Dass dies jedoch histo­risch gesehen jedoch immer schon ein expli­zites Motto war, dies demons­trierte niemand anders als der erste Gene­ral­se­kretär der NATO, General Hastings Ismay, der diese geopo­li­ti­sche Grund­regel der Atlan­ti­schen Seemächte in Europa mit der Grün­dung der NATO selbst in Verbin­dung brachte, bzw. hiermit deren raison d’être markierte: «to keep the Soviet Union out (from Europe), the Ameri­cans in, and the Germans down!»



Wenn man jeden­falls in Rech­nung stellt, dass die Russi­sche Föde­ra­tion auch nach dem Zerfall der Sowjet­union eine nukleare Super­macht geblieben ist und hier weiterhin mit den USA auf glei­cher Ebene steht und beide Staaten hiermit auch heute noch eine exklusiv hohe Anzahl an Nukle­ar­waffen aufweisen, dann weist es im Vergleich zu den anderen vier führenden Nukle­ar­mächten und perma­nenten Mitglie­dern im UNO-Sicher­heitsrat (USA, Groß­bri­tan­nien, Frank­reich, China) ein verhält­nis­mäßig dezen­tra­li­siertes und hete­ro­genes Verwal­tungs­system auf, einschließ­lich vier Auto­nome Kreise (Awto­n­omnyj Okrug), neun Regionen (Kraj), 46 Gebiete (Oblast’), sowie drei Städte mit Sonder­status (Moskau, Sankt Peters­burg, Sewas­topol).

Auch bleibt Russ­land trotz seiner mehr­heit­lich euro­pä­isch geprägten Demo­gra­phie (wie weiter unten vermerkt) ein Viel­völ­ker­staat, und insbe­son­dere Sibi­rien weist eine hohe ethni­schen Diver­sität auf. Auch Zentral­asien und die Kaukasus-Region, wo Russ­land seit längerem als domi­nante Regio­nal­macht Einfluss nahm, war schon immer von diversen ethni­schen Volks­gruppen behei­matet. Im Verlaufe der terri­to­rialen und impe­rialen Ausdeh­nung Russ­lands in Eura­sien gab es hingegen nie einen Völker­mord an lokalen Bevöl­ke­rungs­grup­pie­rungen, jeden­falls nichts was nur annä­he­rungs­weise mit den Zuständen in Nord­ame­rika vergleichbar wäre. Umge­kehrt erhielt Russ­land bis zur Entste­hung der Sowjet­union immer schon einen stetigen Bevöl­ke­rungs­zu­strom insbe­son­dere aus West­eu­ropa, und nur schon seine deutsch­stäm­mige Bevöl­ke­rung (siehe etwa die Wolga-Deut­schen) ist beacht­lich.

Die wohl charak­te­ris­tischste Eigen­schaft der physi­schen Geogra­phie Russ­lands steht im Zusam­men­hang mit den spezi­fi­schen klima­ti­schen Bedin­gungen des Landes, ganz beson­ders was das weit­flä­chige Sibi­rien östlich des Urals anbe­langt, wo im Winter arkti­sche Tempe­ra­turen herr­schen. Während das Ther­mo­meter in den nord­öst­li­chen Teilen Sibi­riens auf unter 60 Grad Celsius fallen kann, bleiben in gewissen Teilen die Jahres­durch­schnitt-Tempe­ra­turen unter ‑15 Grad Celsius. Es sind denn auch die Jahres­mit­tel­tem­pe­ra­turen (siehe die folgende Karte), die immer schon dafür sorgten, dass sich der Bären­an­teil von Russ­lands Bevöl­ke­rung auf die in Europa liegende west­liche Zone konzen­trierte. Seit der Aufzeich­nung meteo­ro­lo­gi­scher Daten zu Beginn des 19. Jahr­hun­derts bemisst sich Russ­lands Jahres­durch­schnitts­tem­pe­ratur auf ein Mittel von ‑5,52 Grad Celsius; während im selben Zeit­raum das monat­liche abso­lute Maximum ledig­lich 16,89 Grad Celsius betrug (Juli 2010), sank das abso­lute Minimum auf sage und schreibe ‑30,58 (Januar 1838); hierzu wäre allen­falls beizu­fügen, dass dieser Tief­punkt in die Kleine Eiszeit fiel, die bis Mitte des 19. Jahr­hun­derts andau­erte.

Der dritte Teil dieser Studie wird denn sein Augen­merk auf die stra­te­gi­schen Aspekte von Russ­lands poli­ti­scher Geogra­phie werfen, ange­fangen bei seinem ausge­spro­chenen Reichtum an Boden­schätzen, seiner einzig­ar­tigen Rolle als Land­brücke zwischen Europa und Asien, sowie den neuen geopo­li­ti­schen Para­me­tern, die in Eura­sien u.a. mit der Neuen Seiden­straße entstanden sind.

Hier sei ledig­lich beigefügt punkto Geogra­phie Russ­lands, dass das Land mit dem Elbrus im Kaukasus (5’642 m ü. M.) und nahe der Grenze zu Geor­gien auch den mit Abstand höchsten Berg in Europa aufweist, beinahe tausend Meter höher als der Mont Blanc, also die höchste Erhe­bung in den in West­eu­ropa posi­tio­nierten Alpen (4’808 m ü. M.). Ein schla­fender Vulkan­berg, ist der Elbrus ferner der höchste Stra­to­vulkan in Eura­sien. Im welt­weiten Vergleich erheben sich nur die alles über­ra­genden Gipfel des Hima­laya in Asien (bis weit über 8000 Meter hoch), einige Gipfel in den südame­ri­ka­ni­schen Anden (die über 7000 Meter reichen), sowie zwei Peaks in den Nord­ame­ri­ka­ni­schen Rocky Moun­tains (Mount Denali, Alaska: 6140 m ü M.; Mount Logan, Canada: 5959 m. ü. M.) und auch der Kili­man­dscharo in Afrika (5’895 m ü. M) noch höher.

Bild: Der Berg Elbrus in Kaukasus-Gebirge;

Teil III: Stra­te­gi­sche Aspekte Russ­lands poli­ti­scher Geogra­phie

