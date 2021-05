Schau­platz 1 – Wien: Anti­is­rae­li­sche Haßdemo – Irres Allahu Akbar-Gebrüll – Polizei schaut mit vollen Hosen zu

Die Polizei blieb im Hinter­grund – machte über die Orga­ni­sa­toren jedoch immer wieder auf die Corona-Maßnahmen aufmerksam. Erfolglos. Daran gehalten hat sich kaum jemand, berich­tete das online Portal exxpress.at, von wo auch das Foto hier stammt. Was noch bei der Anti-Israel Demo in Wien auffiel: Die Polizei erschien nicht in Kampf­montur, wie sonst bei fried­li­chen Kund­ge­bungen gegen die Corona-Maßnahmen. Man wich jeder Konfron­ta­tion aus, wohl im Wissen darüber, dass der agres­sive Arabermob sich bei Fest­nahmen wegen fehlendem Mund­schutz oder Abstands­über­schrei­tung massiv zur Wehr setzen würde. Da tankt man lieber Kraft bei heimi­schen Senioren oder Frauen bei Corona-Demos.

Mehr über diese Demons­tra­tion im Bericht vom 12.05.2021 unserer Redak­tion darüber.

Schau­platz 2 – Salz­burg: TV-Jour­na­list wegen seiner Arbeit brutal fest­ge­nommen und wie ein Verbre­cher gefes­selt abgeführt

Am Frei­tag­nach­mittag hatten sich bei einem Besuch des öster­rei­chi­schen Bundes­kanz­lers Sebas­tian Kurz rund 50 Personen zu einer Spon­tan­demo zusam­men­ge­funden. Der oe24.TV-Jour­na­list Mike Vogl arbeite gerade an einer Repor­tage über die Zusam­men­kunft, als er von Poli­zisten brutal fest­ge­nommen wurde. „Plötz­lich wurde ich von hinten an eine Wand gedrückt, das war sehr schmerz­haft“, erzählte Vogl. „Drei junge Poli­zisten sagten mir, ich solle sofort aufhören zu filmen und zu foto­gra­fieren.“ Selbst­ver­ständ­lich habe er den Poli­zisten erklärt, dass er von der Presse sei und nur seinen Job mache, berich­tete oe24.at. Nachdem man ihm die Kamera entrissen hat, wurde der Jour­na­list anschlie­ßend brutal fest­ge­nommen und wie ein Schwer­ver­bre­cher gefes­selt abgeführt.

