Wenn der inter­na­tional bekannte Pianist Arne Schmitt in Fußgän­ger­be­rei­chen der Innen­städte auftritt, sorgt dass übli­cher­weise für Freude und Zuspruch bei den Passanten. Und Begeis­te­rung. Weniger beliebt ist der Musiker offen­sicht­lich bei der Polizei. Mit ein Grund dafür mag wohl sein, dass er auf seinem Klavier u. A. für Friede und Frei­heit wirbt. Ja, und wer heute für Frei­heit eintritt macht sich bereits verdächtig – so ist es halt in repres­siven Systemen. Und dementspre­chend reagiert die Staatsgewalt.

Im ersten Video hier ist zu sehen, wie der Künstler von einer ganzen Horde Poli­zisten am 18. November in voller Kampf­montur fest­ge­nommen und wie ein Schwer­ver­bre­cher abge­führt wird. Der Vergleich hinkt aller­dings inso­fern, da Verbre­cher, wie etwa Dealer harter Drogen in Parks derar­tiges kaum zu befürchten haben.