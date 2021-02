Dass die Polizei mit zwei­erlei Maß misst, wenn es gilt tatsäch­liche oder vermeint­liche Ordnungs­wid­rig­keiten oder Straf­taten zu verei­teln, wird jetzt in der Corona-Krise beson­ders augen­schein­lich. Wir wollen unsere beliebte Serie „…die Hosen voll…“ heute wieder um ein weiteres Beispiel „berei­chern“.

In Berlin kommt gerade ein Hubschrauber zum Einsatz, der nicht nur spre­chen kann („… Achtung hier spricht der Poli­zei­hub­schrauber…“), sondern auch der Polizei die Möglich­keit eröffnet, aus sicherer Entfer­nung und ohne lästig befragt zu werden, Eisläufer zu verjagen.

Mit ohren­be­täu­bendem Lärm nähert sich ein Hubschrauber der Berliner Polizei einer mit hunderten Menschen bevöl­kerten Eisfläche berichtet BILD. Und weiter: „Schnee wirbelt durch den starken Wind der Rotor­blätter auf, Kinder klam­mern sich an ihre Eltern. Verstört versu­chen die Menschen mit ihren Schlitten, Kindern und Hunden die Eisfläche durch das Chaos zu verlassen.“

Reck­less and and irre­spon­sible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it’s unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn’t even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8

— Eoghan Sweeney (@buileshuibhne) February 13, 2021