In Krisen­zeiten und Ausnah­me­si­tua­tionen zeigt sich wunderbar der Charakter von Personen und Insti­tu­tionen. Das ist auch in der Super-Epidemie so, die wir derzeit erleben: Die Berliner Polizei, die dafür bekannt ist, helden­mütig gegen Araber-Clans, Drogen­dealer und links­ex­treme Haus­be­setzer zu kämpfen, zeigt nun, dass sie zu noch Höherem berufen ist.

Doch was diese Polizei derzeit durch­zu­ma­chen hat, fordert die letzten Kräfte dieser helden­haften Männer: Teuf­li­sche Kinder, die trotz einer Pandemie voller Mutanten Schlitten fahren und Corona-Super­spreader-Hexen, die sich noch auf die Straße trauen: obwohl die Poli­zisten dadurch Gesund­heit, Leib und Leben riskieren, schreiten sie auch hier ohne Gnade ein. Man weiß gar nicht, wie man diesen groß­ar­tigen Dienst an unser aller Gesund­heit noch weiter würdigen könnte.

Dieser Artikel erschien erst­malig auf Philo­so­phia Perennis