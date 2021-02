Unser Tweet des Tages kommt einmal mehr aus der „neuen Norma­lität“. Es zeigt ein Video, das in Hamburg aufge­nommen sein soll, auf dem Polizei mit einem Poli­zei­auto und daneben mit „Fußtruppen“ in für die Jugend­li­chen lebens­ge­fähr­li­chen Weise diese quer durch den Park jagt. Dabei scheinen deut­lich mehr Poli­zisten im Einsatz als Jugend­liche im Park anwesend.

Anschei­nend haben sich die im Video zu sehenden Jugend­li­chen im Park getroffen und es kam durch die „Zusam­men­rot­tung“ (DDR-Gesetz­buch, Merkel­zitat) zu einem Verstoß gegen die neuen Gebote der Corona-Diktatur.

„Ist das ein Internet-Gag oder wirk­lich passiert?“

„Ist das ein Internet-Gag oder wirk­lich passiert?“, fragt Jan Fleisch­hauer zu dem Video … Die uner­müd­li­chen „Wenn ihr uns Geld gebt, sagen wir, dass eure Ansichten die Fakten sind“-Vereinen werden es uns sicher bald sagen …

Police chase in Hamburg after a 17-year-old kid met some friends in a park without wearing a mask. pic.twitter.com/fe3Cmt29GF

— Filipp Piatov (@fpiatov) February 26, 2021