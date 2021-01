Die Berliner Polizei hat sich wieder einmal ausge­zeichnet. In strammen Gehorsam gegen­über den Regie­renden, wurden in der gesamten Stadt Schwer­punkt­kon­trollen gegen angeb­liche „Corona-Verstöße“ durch­ge­führt, vor allem in Parks und anderen Frei­zeit­stätten. Das Ziel: recht­schaf­fende Bürger, die ein wenig winter­li­chen Spaß im Schnee genießen wollten. Verschont wurden hingegen, wie immer, Migranten und Drogen­dealer, die im Görlitzer-Park unge­hin­dert ihren lukra­tiven Drogen­ge­schäften nach­gehen konnten. Für diese Menschen gelten in Deutsch­land frei­lich keine Corona-Maßnahmen, sie müssen somit auch keine Repres­sion durch die Polizei fürchten.

Polizei kontrol­liert Schnee­mann-bauen und Rodeln

Wie die Berliner Zeitung berichtet, kontrol­lierte die Polizei die Rodel­pisten auf dem Teufels­berg und im Bürger­park Pankow wegen mögli­cher Verstöße gegen die Corona-Regeln! Im Volks­park Fried­richs­hain etwa habe die Polizei unter anderem mit Laut­spre­cher­durch­sagen auf Abstands­re­geln hinge­wiesen, auch im Bürger­park Pankow seien Menschen ange­spro­chen worden, so die BZ. Auf Fotos ist dies auch doku­men­tiert. Zu sehen sind mehrere Poli­zisten, die den Schlitten eines Kindes kontrol­lieren und Anwei­sungen geben:

Noch im Mai berich­tete die BZ, dass die Polizei die Corona-Regeln NICHT bei den Drogen­dea­lern im Görlit­zer­park kontrol­liere. Warum, kann man unter anderem in unserer beliebten Serie „Polizei: Bei … Hosen voll“ nachlesen:

