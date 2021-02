In der deut­schen Stadt Hannover demons­trierten vergan­genen Sonntag knapp 2.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes­re­gie­rung. Und wie bei Anti-Regie­rungs­de­mons­tra­tionen in Deutsch­land üblich, ging auch hier die Polizei mit äußerster Bruta­lität gegen die Teil­nehmer, also die eigenen Bürger, vor und ließ zum wieder­holten Male jegliche Verhält­nis­mä­ßig­keit vermissen. Ganz im Gegen­teil etwa zu hunderten isla­mis­ti­schen Fami­lien in Berlin und Bran­den­burg, wo die Polizei bereits aufge­geben hat, krimi­nelle Umtriebe zu ahnden, wir berich­teten kürzlich.

Älteres Ehepaar von 20 Poli­zisten abgeführt

Wie ein Video am Rande einer Demons­tra­tion doku­men­tiert, zerren mehrere Poli­zisten, flan­kiert von noch mehr Poli­zisten, in Kampf­montur eine ältere Frau bei sicht­lich kalter Tempa­ratur in Rich­tung Einsatz­wägen. Vermut­lich auch ihr Mann wird von den „Helden in Uniform“ abge­führt. Warum die Rentner fest­ge­nommen wurden, bleibt unklar.

Akti­visten und Jour­na­listen, die das Verbre­chen filmen und doku­men­tieren, werden jeden­falls zur Seite gedrängt und zurück­ge­wiesen. Was weiter mit den älteren Personen geschieht, ist unklar, da man das Filmen in der Nähe der Poli­zei­wagen unterbindet.

