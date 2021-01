Ein schier unfass­bares Video doku­men­tiert die zuneh­mende Poli­zei­ge­walt auch in Öster­reich gegen fried­liche „Corona-Demons­tranten“. Wie zu sehen ist, drang­sa­lieren mehrere Poli­zisten eine ältere Frau am Rande einer Corona-Demons­tra­tion in Wien, kesseln diese regel­recht ein und atta­ckieren sie schließ­lich körper­lich. Der Grund ist nicht ersicht­lich, mögli­cher­weise wurde der Dame zum Verhängnis, keinen Maul­korb getragen zu haben. Mehrere Poli­zei­be­amte, darunter selbst eine Frau, fixieren die ältere Dame und drücken sie gegen eine Wand, während diese kläg­lich um Hilfe schreit. Ledig­lich ein einziger (!) Mitmensch, die Orga­ni­sa­torin Jenny Klaus, eilt der sicht­lich verstörten „Fest­ge­nom­menen“ zur Hilfe und wird dafür eben­falls von Poli­zisten brutal fixiert und gegen eine Wand gedrückt:

Wiener Polizei hat in Migran­ten­be­zirk die Hosen voll

Ganz anders das Vorgehen der Wiener Polizei im Migran­ten­be­zirk Favo­riten, wo seit Monaten mosle­mi­sche Jugend­liche in Banden orga­ni­siert und unter „Allahu-Akbar-Rufen“ ihr Unwesen treiben, Passanten atta­ckieren, Kirchen schänden und zu Silvester auch schon einmal Plün­dern und Balkone sowie Weih­nachts­bäume anzünden. Dort wird ein konse­quentes Einschreiten der Polizei vergeb­lich gesucht.

Ganz im Gegen­teil, im Sommer ließ man türki­sche Natio­na­listen und kurdi­sche Terror­sym­pa­thi­santen in dem Bezirk Stra­ßen­schlachten veran­stalten, zu Silvester eben genn­anten jugend­li­chen Moslems ihre Zerstö­rungswut ausleben. Ähnlich wie in Deutsch­land, so zielt das öster­rei­chi­sche Innen­mi­nis­te­rium offenbar primär auf die eigenen unbe­schol­tenen Bürger. Kein Wunder, diese verhalten sich in der Regel (noch) friedlich.