Mitt­ler­weile tritt bei vielen Bürgern, was Poli­zei­ge­walt betrifft, ein Art Gewöh­nungs­pro­zess ein. Erschre­ckend ist, dass das, was noch vor knapp über einem Jahr landes­weit große Empö­rung hervor­ge­rufen hätte, heute so betrachtet wird, als lebe man eben in einer Diktatur. Und da könne man halt nix machen. Da hält man besser den Mund – da schaut man lieber weg. Da will man nicht selbst womög­lich Opfer sein.

Aber nicht allen Personen in Deutsch­land wird dieser Horror zuteil: Es sind die Menschen zweiter Klasse im Land, also dieje­nigen, „die schon länger hier leben (Merkel)“, die immer öfter Opfer von brutalsten Über­griffen der Polizei werden. Bürger, die nicht tatenlos zusehen wollen, wie die persön­li­chen Grund­rechte jetzt entsorgt werden, Leute, die sich auf das Grund­ge­setz berufen und Personen, die den Wahn rund um die Corona-Hysterie durch­schaut haben. Bei randa­lie­renden „Jugend­li­chen“ oder krimi­nellen „Männern“ würde man sich niemals wagen, derartig brutal durch­zu­greifen – da wird dees­ka­liert, da gibt es „Gefähr­der­an­spra­chen“ da will man keine „Bilder“, die als auslän­der­feind­lich inter­pre­tiert werden können. Da will man kein „Nazi“ sein. Und da hat man die Hosen voll.

Ein Trost für die Anstän­digen ist jedoch, dass man ihnen später, wenn dieses weitere dunkle Kapitel unserer Geschichte einmal beendet sein wird, nicht vorhalten wird können, tatenlos zuge­sehen zu haben, wie eine vormals freie Gesell­schaft in einen Poli­zei­staat umge­wan­delt wurde.

Als Beispiel, dass Merkels Schergen nicht einmal vor älteren Damen halt machen, zeigen die unten­ste­henden Bilder. Der Über­griff ereig­nete sich vor wenigen Tagen in Berlin:

