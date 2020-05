Gerade in Krisen­zeiten sieht man genau, wer Freund und Feind ist. Wer sich auf die Seite der Staats­ge­walt schlägt und wer für die zu beschüt­zenden Bürger eintritt. Im Falle der Polizei dürfte dies mitt­ler­weile in vielen west­eu­ro­päi­schen Staaten klar sein: Sie stehen auf der Seite der Eliten, lassen sich zu deren verlän­gerten Armen als Schlä­ger­trupps abkom­man­dieren und drang­sa­lieren wehr­lose Bürger. Die Gelb­westen-Proteste in Frank­reich und nun auch die Anti-Corona-Proteste in ganz Europa zeigen dies mehr als deut­lich. In unserer Reihe „Polizei: Bei Araber-Gangs die Hosen voll – gegen Rentner oder wehr­lose Frauen stark“ haben wir bereits über die Poli­zei­bru­ta­lität berichtet. Jüngstes Beispiel eine Gast­wirtin aus Augs­burg, die brutal zusam­men­ge­schlagen wurde.

Prügel für Wirtin, die „Corona-Maßnahmen miss­ach­tete“

Während die „mutige Exeku­tive“ regel­mäßig die Hosen voll hat, wenn es darum geht, das Gesetz gegen­über Migranten und Auslän­dern durch­zu­setzen, sich von den Einwan­de­rern sogar bespu­cken, bepö­beln und verprü­geln lässt, geht man gegen den braven deut­schen Staats­bürger mit voller Härte und Bruta­lität vor.

So auch gegen eine Wirtin in Augs­burg. Diese wurde von mindes­tens 8 (!) Poli­zei­be­amten auf den Boden geschleu­dert und dort mit Faust­schlägen drang­sa­liert, weil sie angeb­lich Wider­stand leis­tete und „Corona-Maßnahmen“ miss­ach­tete. Videos von betei­ligten Passanten und Gästen zeigen das skan­da­löse Vorgehen der Polizei:

Angeb­li­cher Verstoß gegen #Corona-Regeln: Polizei schlägt mit den Fäusten auf eine am Boden liegende Gast­wirtin ein!#Augs­burg

via/ @DigitalerC pic.twitter.com/GKLzfRaSTE — Hartes Geld (@Hartes_Geld) May 24, 2020

Gegen­über der Presse Augs­burg gab die Wirtin ihre Sicht der Dinge bekannt:

„Ich bin nie in keinster Weise auf einen Beamten losge­gangen. Ich wurde nach einem sehr aggres­siven Gespräch seitens der Polizei plötz­lich zu Boden gerissen und hatte Pfef­fer­spray im Gesicht. Trotz alle dem bekomm ich noch einen Faust­schlag von einem Beamten. Ich verstehe die Welt nicht. Ich habe mich mit viel Leiden­schaft durch die Coro­nalage gekämpft und jetzt sowas. Das Schlimmste ist, ich werde wie eine schwer aggres­sive Verbre­cherin darge­stellt, ich bin zutiefst erschüt­tert.“

Nun wird gegen die Beamten zu Recht wegen Poli­zei­ge­walt ermit­telt. Ob dabei jedoch jemals etwas heraus­kommt, darf bezwei­felt werden.