Polizei: Bei Migranten Hosen voll – gegen Apfel essenden Passanten stark

Ein in Zeiten der Corona-Diktatur gebräuch­li­ches Sprich­wort besagt, dass im Zuge dieser „Pandemie“ mehr Gehirne als Hände gewa­schen wurden. Vor allem unter den Hand­lan­gern der Staats­ge­walt, der Polizei und den Behörden, dürfte dieses Phänomen beson­ders stark ausge­prägt sein. Anders ist unsere Reihe „Bei Migranten die Hosen voll…“, in der wir unfass­bare Poli­zei­maß­nahmen gegen angeb­liche „Corona-Sünder“ aufzeigen, kaum zu erklären. Jüngstes Beispiel, die Polizei in der deut­schen Stadt Erfurt, die neuer­dings eine „Apfel-ess-geschwin­dig­keits-Veror­dung“ von den wider­spens­tigen Bürgern einmahnt.

„Essen sie bitte Ihren Apfel!“

In dem Video, welches am Rande einer Quer­denker-Demo aufge­nommen wurde, ist zu sehen, wie ein Demo-Teil­nehmer einen Apfel isst und deshalb natür­lich keinen Mund­schutz trägt. Das bringt einen der zahl­rei­chen Poli­zisten in Rage, denn er „gefährde ja andere Menschen“ durch sein „Nicht-Masken-Tragen“. Folg­lich belehrt der Poli­zist den Mann über die Essge­schwin­dig­keit seines Apfels. Er solle ihn essen und nicht nur „daran rumlutschen“.

Der Poli­zist komme sonst nämlich auf die Idee, dass der Demo-Teil­nehmer mit einem nur ange­deu­teten Apfel­essen seiner Masken­tra­ge­pflicht entgehen könnte. Ein Skandal natürlich!

Neues Aufga­ben­ge­biet der Polizei: Der „Apfel­ge­fährder“

Nach dem Hinweis des Mannes, dass sein lang­sames Essen des Apfels gesund­heit­liche Gründe habe, entgegnet der eifrige Poli­zist, dass man ihn „wo hinführen könne, wo er den Apfel essen und keine anderen Menschen gefährden kann“. Für die deut­sche Polzei dürfte sich damit ein neues Aufga­ben­ge­biet aufgetan haben: das Aufspüren und aus dem Verkehr ziehen von soge­nannten „Apfel­ge­fähr­dern“.

Aber sehen Sie selbst, die (Corona-)Realität schlägt jede Satire: