Die Corona-Diktatur euro­päi­scher Ausprä­gung trifft insbe­son­dere die schwächsten Mitglieder unserer Gesell­schaft, die Kinder, mit erbar­mungs­loser Härte. Mit den psychi­schen Folge­schäden der Covid-19-Hysterie, samt Maskenzwang und faschis­ti­schen Verbots­maß­nahmen, werden künf­tige Psych­iater und auch Histo­riker einiges an Aufar­bei­tungs­ar­beit haben. Ein Beispiel, wie erbar­mungslos die Staats­ge­walt auch gegen Kinder im Zuge der Corona-Verbote vorgeht, kommt einmal mehr aus Deutschland.

Kinder mit Laterne als „gefähr­liche Ansammlung“

Ein Video aus einer nicht näher erkenn­baren Stadt in Deutsch­land zeigt, wie Eltern mit ihren Kindern noch ein wenig Norma­lität und Tradi­tion aufrecht erhalten wollen und mit diesen den St. Martins­umzug begehen. Am 11. November begehen Menschen in vielen Regionen Deutsch­lands, Öster­reichs, der Schweiz, in Luxem­burg sowie in Ostbel­gien, Südtirol und Ober­schle­sien Umzüge zum Martinstag. Bei den Umzügen ziehen Kinder mit Laternen durch die Straßen der Dörfer und Städte.

Bei einem solchen Umzug, wie im Video ersicht­lich, tauchen aller­dings mehrere Poli­zisten in Masken auf und stellen die Erwach­senen zur Rede, während sich die Kinder mit ihren Laternen sicht­lich verschreckt verste­cken. Als sich die Menschen gegen­über der Polizei über die Willkür beschweren, hört man Wort­fetzen der Poli­zisten, die das Vorgehen mit einem „Urhe­ber­recht“ (!) recht­fer­tigen wollen.

Danach versucht man den St. Martins­umzug mit angeb­lich fehlendem Mindes­ab­stand zwischen den Haus­halten zu drangsalieren: