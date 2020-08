Erneut zeigen sich Exeku­tive und Sicher­heits­kräfte in vielen euro­päi­schen Staaten auf der Seite der Staats­ge­walt und der Regie­rungen, während man gegen recht­schaf­fende und wehr­lose Bürger im eigenen Land massiv vorgeht. Wie UNSER MITTELEUROPA in seiner Serie bereits mehr­fach beleuch­tete, ist die Polizei gerade in Deutsch­land sofort zur Stelle, wenn es darum geht, gegen die eigenen Leute (beson­ders Frauen und Rentner) vorzu­gehen, bei Migranten und Linken aber zurück­hal­tend bis scheinbar „wehrlos“. So nun auch im Zuge der Anti-Corona-Maßnahmen-Demos oder im Kampf gegen „Masken-Verwei­gerer“.

Für Kampf gegen „Corona-Sünder“ gibt es Geld und Personal

So beispiels­weise in Nord­rhein-West­falen, wo Ordnungs­ämter, Bundes­po­lizei, die Bahn und die Verkehrs­un­ter­nehmen eine Groß­ak­tion zur „Kontrolle der Masken­pflicht“ star­teten. Eben jene Behörden, die nicht in der Lage sind, seit Jahren konse­quent gegen Clan-Krimi­na­lität und Migran­ten­ge­walt vorzu­gehen, ja nicht einmal die Kontrol­leure in den Zügen vor Über­griffen durch Ausländer schützen können und wollen, haben nun offenbar genü­gend Ressourcen, um die ohnehin geschol­tenen und entrech­teten Bürger im Zuge der Corona-Maßnahmen weiter zu drang­sa­lieren.

In Regio­nal­zügen und S‑Bahnen wurde unter anderem vom Bahn­per­sonal nach Masken­ver­wei­ge­rern gesucht (!), die dann an mehreren großen Bahn­höfen Bundes­po­lizei oder Ordnungsamt über­geben wurde. Zudem konnten Strafen von 150 Euro verhängt werden. Solche „Schwer­punkt­ak­tionen“ gemeinsam mit der Polizei soll es künftig in allen größeren deut­schen Städten geben. Da freut sich der Steu­er­zahler.

Ganz abge­sehen vom harten Vorgehen der deut­schen Polizei gegen Anti-Corona-Demos im ganzen Land, während man bei den linken Black-Lives-Matter-Demons­tra­tionen nicht eingriff und linke Randa­lierer mit poli­zei­feind­li­chen Agita­tionen und Sprü­chen einfach gewähren ließ.

Merkel: „Dankbar für Corona-Strafen“

Und auch die deut­sche Bundes­kanz­lerin Angela Merkel äußerte sich zur aktu­ellen Corona-Lage. Mit Besorgnis beob­achte man die angeb­li­chen dras­tisch stei­gende zahl an Neuin­fek­tionen. Daher müssten „die Zügel ange­zogen“ und Regeln „konse­quent durch­ge­setzt werden“, was so viel wie eine Rück­kehr schär­ferer Beschrän­kungen für alle Bürger bedeutet.

Zudem zeigte sich Merkel hoch­er­freut über die verhängten Bußgelder gegen soge­nannten „Corona-Sünder“. Sie sei „sehr dankbar“, wenn diese verhängt werden. Von ihrer eigenen Regie­rung wohl­ge­merkt. In Rich­tung der „Sünder“ hatte sie eben­falls ein paar Worte anläss­lich eines Besu­ches in NRW parat: „Das sind nicht einfach Baga­tell­de­likte, sondern das sind immer wieder auch Gefähr­dungen der Mitmen­schen“

Nieder­lande: Bei Migranten Hosen voll, gegen eigene Leute stark

Ähnli­ches sieht man derzeit in den Nieder­landen. Während dort in den vergan­genen Wochen hunderte Nord­afri­kaner (vorrangig aus Marokko) unbe­hel­ligt Den Haag und andere Städte verwüs­teten und regel­rechte Narren­frei­heit genossen, sieht es bei Anti-Corona-Demos ganz anders aus. Die nieder­län­di­sche Polizei zieht hier nicht den Schwanz ein, sondern geht mit aller Härte gegen die eigenen Bürger vor. Wiederum haupt­säch­lich gegen Ältere und Frauen, wie Video belegen:

Shocking video which under­mines the Nether­lands’ image as a liberal, civi­lised place. Dutch police behave brutally towards protes­tors who had ignored signs desi­gna­ting a no-go area. No excuses for such thug­gery. pic.twitter.com/mIVezPcJXn — Mark Higgie (@MarkHiggie1) August 24, 2020

Wie weitere Videos belegen, wurden sogar eigene Provo­ka­teure der Polizei in die Demos gemischt, um diese zu sabo­tieren. Als die staat­li­chen Randa­lierer in ziviler Klei­dung enttarnt wurden, griffen sie zu Schlag­stö­cken und zogen sich rasch in Poli­zei­autos zurück: