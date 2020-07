Wie weit der linke Tota­li­täts­wahn mitt­ler­weile reicht, zeigen Beispiele von Justiz und Straf­ver­fol­gungs­be­hörden in west­li­chen Staaten, wenn es darum geht, soge­nannte „Hass­ver­bre­chen“ zu verfolgen. Während Zuwan­derer und Minder­heiten unge­hin­dert Verbre­chen begehen dürfen, ohne vor einer Straf­ver­fol­gung Angst haben zu müssen, werden auto­chthone Bürger bereits wegen den kleinsten Delikten mit aller Härte verfolgt. Nun auch in Kanada, wo sich die Polizei nicht zu schade ist, nach einem Auto­fahrer zu fahnden, der einen extra für die „LGBTQ-Commu­nity“ instal­lierten „Regen­bogen-Zebra­streifen“ verun­stal­tete.

Polizei sucht nach „Hass-Verbre­cher“

Wie das „West Vancouver Police Depart­ment“ der Stadt Vancouver via Twitter mitteilte, suche man nach einen Auto­fahrer, der für die Beschä­di­gung des „Homo-Zebra­strei­fens“ verant­wort­lich ist. Der „Böse­wicht“ hat dabei Brems­streifen auf dem Regen­bogen-Zebra­streifen hinter­lassen, mehr nicht. Dies reicht aber scheinbar schon für ein Vergehen aus. Eine Über­wa­chungs­ka­mera doku­men­tierte den „skan­da­lösen Vorfall“.

Inves­ti­ga­tors would like to speak with the driver respon­sible for defa­cing a recently installed Pride cross­walk at 16th St. and Esqui­malt Ave. If you have infor­ma­tion, please call 604–925-7300. t.co/ywkNR4DMAv pic.twitter.com/ViW0ZxcxYN

Und der linke Denun­zia­tions-Mob hat auch offenbar ganze Arbeit geleistet. Denn wie die Polizei wenig später mitteilte, wurde der Fahrer dank Hinweisen aus der Bevöl­ke­rung iden­ti­fi­ziert und gefunden:

Cross­walk update: We have iden­ti­fied the driver of the vehicle involved in the inci­dent.

Thank you for those who have come forward with infor­ma­tion.

— West Vancouver PD (@WestVanPolice) July 9, 2020