Während die Exeku­tive in Deutsch­land und Öster­reich kein Problem damit hatte mit roher Gewalt, samt Wasser­wer­fern, Pfef­fer­spray und Hunde­staf­feln, gegen fried­liche Corona- und Anti-Regie­rungs­de­mons­tranten in den vergan­genen Monaten vorzu­gehen, sieht es bei den mosle­mi­schen Mitbür­gern wie gewohnt anders aus. Bei den spontan aufpop­penden Anti-Israel-Demons­tra­tionen in beiden Ländern sieht man weit und breit keine Polizei einschreiten, weder wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen, noch wegen offen­sicht­li­chem Anti­se­mi­tismus der „Neubürger“.

„Scheiss Juden“-Rufe in Gelsenkirchen

Ganz gleich wie man zum Konflikt zwischen Israel und Paläs­tina stehen mag, dass Moslems in Deutsch­land (und auch Öster­reich) unbe­hel­ligt ihrem Anti­se­mi­tismus fröhnen können und dürfen ist ein veri­ta­bler Skandal. So geschehen in Gelsen­kir­chen, wo hunderte Moslems bei einer Demons­tra­tion „Scheiss Juden“ skan­dierte, unter dem Beifall anderer Anwe­senden. Dazu wurden türk­siche, paläs­ti­nen­si­sche, alge­ri­sche und tune­si­sche Fahnen geschwenkt. Hier das Video:

Juden­hass mitten in #Gelsen­kir­chen vor der #Synagoge. Zeiten, in denen Juden auf offener Straße beschimpft werden, sollten längst über­wunden sein. Das ist purer #Anti­se­mi­tismus, sonst nichts! pic.twitter.com/S98Puxl07N — Zentralrat der Juden in Deutsch­land (@ZentralratJuden) May 12, 2021

Man stelle sich vor, deut­sche Demons­tranten hätten sich erdreistet, ähnli­ches auf deut­schem Boden abzu­lie­fern. Nicht nur wäre ein Groß­auf­gebot der Polizei zur Stelle gewesen und hätte alle Anwe­senden verhaftet, auch der mediale und poli­ti­sche „Staats­not­stand“ wäre ob des Anti­se­mi­tismus ausge­rufen worden. Aber die Täter waren diesmal, wie üblich beim mitt­ler­weile einzig vorherr­schenden impor­tierten Anti­se­mi­tismus, die falschen.

Ironi­scher­weise waren es just der Zentralrat der Juden und die Grünen, die – natür­lich ohne die Täter beim Namen zu nennen – die anti­sem­ti­schen Vorfälle auf das Schärfste verur­teilten. Jene gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Vertreter, die seit Jahren der Will­kom­mens­kultur Tür und Tor öffnen und den Islam nach Europa importieren.