Während in Deutsch­land soge­nannte „Corona-Sünder“ mitt­ler­weile zum Frei­wild werden und jede noch so brutale und unver­hält­nis­mä­ßige Maßnahme gegen diese zur Anwen­dung kommt (etwa lebens­be­droh­liche Verfol­gungs­jagden oder der Einsatz von Hubschrau­bern), lässt man Migranten und ihre krimi­nellen Machen­schaften weiterhin unbe­hel­ligt gewähren. Jüngstes Beispiel eine Clan-Hoch­zeit in Berlin, bei der die Polizei nicht nur tatenlos zusah, sondern sogar Poli­zei­schutz (!) gewährte.

Poli­zei­schutz statt Corona-Strafen für Clan-Mitglieder

In einer Berliner Villa kam es zur Hoch­zeits­feier zwischen Mitglie­dern zweier berüch­tigter und schwer­kri­mi­neller Clan-Fami­lien. Schon mit Auto­korso und Co. machte man auf das Spek­takel aufmerksam. Die Nicht-Einhal­tung der Corona-Maß6­nahmen, etwa was die Anzahl der Gäste oder Hygie­ne­vor­schriften betraf, war von Beginn an gewiss.

Doch die helden­hafte Berliner Polizei schritt nicht ein, wie man mitteilte. Zwar gab es ein Großf­auf­gebot an schwer­be­waff­neten Poli­zisten, diese wurden aber offenbar abge­stellt um die Hoch­zeits­ge­sell­schaft und die Villa, in der man feierte, abzusichern!

Weitere Einzel­heiten des Einsatzes bei den krimi­nellen Migranten wollte die Polizei nicht bekannt geben, schließ­lich war die Hoch­zeit „Privat­sache“. Detail am Rande: Die Villa, in der gefeiert wurde, bewohnt ein Clan-Ober­haupt, obwohl sie mitt­ler­weile im Eigentum der Stadt Berlin steht.