Wie UNSER MITTELEUROPA bereits berichtet hat, sind in Deutsch­land gerade recht­zeitig für den Beginn der mosle­mi­schen Ramadan-Feiern die Beschrän­kungen im Zuge der Coro­na­virus-Krise gelo­ckert worden. Natür­lich galt dies nicht für das christ­liche Oster­fest, denn das Chris­tentum ist Regie­rungen und Behörden euro­pa­weit ein Dorn im Auge. So auch in Frank­reich, wo nun sogar ein katho­li­scher Gottes­dienst von der Polizei gestürmt wurde! Auf der anderen Seite drücken die Behörden beide Augen zu, wenn es um groß­fa­mi­liäre Ramadan-Feiern aus dem arabi­schen und nord­afri­ka­ni­schen Kultur­kreis geht. Und: Fast zeit­gleich haben sich Migranten in Straß­burg ausge­tobt und dort eine Poli­ze­sta­tion abge­fa­ckelt.

Kirche während Gottes­dienst gestürmt

Während einer Mess­feier in einer Pariser Kirche, die via Live­stream ins Internet gesendet wurde, kam es zu dem unglaub­li­chen Eklat: Die Polizei stürmte das Gottes­haus und forderte den Pfarrer auf, den Gottes­dienst zu beenden, was dieser konse­quen­ter­weise verwei­gerte. Dafür wurde gegen den Priester eine Geld­strafe verhängt.

Dabei waren in der Kirche über­haupt nur sieben Personen anwe­send: Der Pfarrer, ein Mess­diener, ein Sänger, ein Orga­nist und drei Lektoren. Das hinderte die Polizei aber anschei­nend nicht daran, den Gottes­dienst gewaltsam zu beenden.

Privat­messen erlaubt, Kirche erzürnt

Mitt­ler­weile hat sich auch der Pariser Erzbi­schof Michel Aupetit zu Wort gemeldet und in einem katho­li­schen Radio­sender daran erin­nert, dass in Frank­reich die Polizei nicht die Kirchen mit Waffen betreten dürfe. „Man werde sonst laut, sehr laut“, so der Bischof.

Zudem sind laut dem Erzbistum in Frank­reich private Messen immer noch erlaubt und bei Über­tra­gungen via Live­streams dürfen auch einige Helfer dabei sein.

Für Moslems gelten andere Gesetze

Ganz anders sieht die Sache natur­gemäß bei den mosle­mi­schen Mitbür­gern aus. In diversen fran­zö­si­schen Medien wird bereits beklagt, dass die Moslems das heurige Ramadan-Fest nicht wie gewohnt begehen können. Die Corona-Maßnahmen würden natür­lich gerade diese Bevöl­ke­rungs­gruppe „beson­ders hart“ treffen. Zu lesen sind auch Schlag­zeilen wie: „Die 700.000 Muslime von Seine-Saint-Denis fürchten einen „schwer zu lebenden“ Ramadan“. Dass sich daran wohl kaum gehalten wird, bleibt zu erwarten.



Auf den Straßen der Migranten-Viertel diverser Groß­städte regt sich ohnehin Unmut und Wider­stand gegen die Maßnahmen. Poli­zisten werden ebenso ange­griffen wie Jour­na­listen und unbe­tei­ligte Passanten. Hier einige Videos aus dem „bunten Frank­reich“, darunter Paris, Lyon und Saint-Denis:

Straß­burg: Moslems brennen Poli­zei­sta­tion nieder

In Straß­burg beging man den Beginn des Rama­dans mit einem Feuer. Denn dort verbrannte die lokale mosle­mi­sche Jugend mithilfe von Molo­tow­cock­tails eine Poli­zei­sta­tion, in ihren Augen ein „Symbol des Unglau­bens“.

Commis­sa­riat en feu à Stras­bourg en soutien a #Villeu­neu­ve­LaG­a­renne MORT AUX PORCS pic.twitter.com/aT9AROZTMo — Bigy__13 (@thebestksv) April 20, 2020

Ebenso wurde ein Poli­zei­auto abge­fa­ckelt. Dabei wurden ange­zün­dete Müll­tonnen gegen das Auto gerollt.

Und all diese Vorkomm­nisse geschehen in einem Staat, der nicht nur christ­liche Kirchen stürmen lässt, sondern auch Hubschrauber einsetzt, um Menschen zu verfolgen, die es wagen, am Strand spazieren zu gehen.