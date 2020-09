COTTBUS: Der Elek­triker-Azubi Ralf P. (19), sitzt gegen 5.40 Uhr auf dem Weg in die Berufs­schule in einer Tram zwischen den Halte­stellen Gelsen­kir­chener Straße und Thier­ba­cher Straße. Der Berei­cherte bemerkt nicht, wie ein Mann – den Kopf mit einem schwarzen Turban bedeckt – hinter ihm auftauchte, in der Hand ein Küchen­messer. Dann nahm er das Messer und rammte es seinem Opfer in den Rücken. Anschlie­ßend stieß er laut Fahrer und Zeugen laut lachend aus dem Zug aus.

So weit, so schlecht. unser-mittel­eu­ropa pflegt nicht, wie unsere Leser wissen, über „Einzel­fälle“ zu berichten – das machen andere Portale zur Genüge. Wir pran­gern ledig­lich in solchen Fällen die „Rahmen­be­din­gungen“ anhand von Fall­bei­spielen an, die derar­tige Zustände ermög­li­chen. Hier sind es zwei Punkte, die auch unserer Sicht berich­tens­wert erscheinen:

Wieso wird geduldet, dass so eine Figur, die wegen gefähr­li­cher Körper­ver­let­zung, Bedro­hung und Einbruchs­dieb­stahl bereits poli­zei­be­kannt ist, anstatt abge­schoben zu werden, hier frei herum­laufen darf?

Wieso können sich diese Verbre­cher darauf verlassen, dass sie als Mörder oder Schwer­ver­bre­cher gerade deshalb nicht außer Landes gebracht werden dürfen? Denn in ihrer Heimat droht ihnen eine Strafe, denen man sie aus „Huma­nität“ nicht aussetzen will. Oder darf. Oder beides.

Der Nieder­ge­sto­chene wurde per Rettungs­wagen sofort ins Carl-Thiem-Klinikum einge­lie­fert, wo er notope­riert wurde. Zunächst schwebte er in Lebens­ge­fahr, doch dann stabi­li­sierte sich sein Zustand. Weil die Polizei wegen der Täter­be­schrei­bung einen isla­mis­ti­schen Hinter­grund für die Tat nicht ausschließen konnte, bildete die Mord­kom­mis­sion in Cottbus sofort eine „BAO“ (Beson­dere Aufbau­or­ga­ni­sa­tion), berichtet BILD.

Asygrund „ersto­chen“ – Irrsinn nur hier möglich

Unglaub­lich ist, was der Täter, Abdul­salam R. (28) den Beamten zum Motiv seiner Tat sagte: Er habe einen Menschen verletzen (oder töten) wollen, um sich einen „weiteren Verbleib in Deutsch­land zu sichern“. Seine Aufent­halts­er­laubnis in Deutsch­land sei gerade abge­laufen. Die Tat hat er den Beamten gestanden, so die genannte Zeitung wört­lich. Mit einem Wort: Das Gold­stück wird uns noch lange erhalten bleiben.