Inof­fi­zi­ellen Infor­ma­tionen zufolge beschloss das Gericht, die Bezie­hung des zwei­jäh­rigen Sohnes und der drei­jäh­rigen Tochter von Klaudia Majewska, zu den neuen Erzie­hungs­be­rech­tigten aus den zwei verschie­denen türkisch-musli­mi­schen Fami­lien zu unter­su­chen. Das Gericht entschied, dass es nur auf der Grund­lage von Exper­ten­mei­nungen entscheiden könne, ob die Tochter und der Sohn zu ihrer Mutter Klaudia Majewska oder der Groß­mutter der Kinder, zurück­kehren dürfen. Das Urteil soll binnen eines Monats gefällt werden.

Klaudia Majewska behauptet, dass die Gründe, warum das Jugendamt ihre Kinder wegge­nommen hat, seien völlig unbe­gründet.

Die leib­liche Mutter der Kinder, Klaudia Majewska, die in der deut­schen Stadt Bad Salzu­flen lebt, bat 2018 das Sozi­alamt um Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung für sie und die Kinder. Zu dieser Zeit lebte sie bei ihrer Mutter.

Das Jugendamt beschloss jedoch, vorerst ihren zwei­jäh­rigen Sohn und dann auch ihre drei­jäh­rige Tochter ihr wegzu­nehmen. Die Kinder wurden in zwei verschie­dene türkisch-musli­mi­schen Fami­lien unter­ge­bracht. Das deut­sche Jugendamt erlaubte jedoch nur einen mini­malen Kontakt der leib­li­chen Mutter zu den Kindern. Majewska, die – wie ihre Kinder eine polni­sche Staats­bür­gerin ist, behauptet, dass die Kleinen miss­han­delt werden.

Das Jugendamt selbst wollte sich trotz zahl­rei­cher Anfragen nicht dazu äußern.

Der Fall wurde von Wojciech Pomorski von der „Polni­schen Verei­ni­gung gegen Diskri­mi­nie­rung von Kindern in Deutsch­land“ aufge­griffen.

- Es ist nicht gerecht­fer­tigt, diese Kinder ihrer Mutter zu berauben, und es ist eine skan­da­löse Tat, sie zu trennen und in zwei verschie­dene „türki­sche Pfle­ge­fa­mi­lien“ in Obhut zu geben. In umstrit­tenen Situa­tionen sollten die Kinder, wenn sie vorüber­ge­hend von ihrer Mutter getrennt werden sollen, in Fami­lien in Obhut gegeben werden, die kultu­rell und sprach­lich der Herkunfts­fa­milie nahe stehen