Donald Tusk stelle verzwei­felte Behaup­tungen auf, dass Minis­ter­prä­si­dent Mora­wi­ecki einen „Pro-Putin“-Block im Euro­päi­schen Parla­ment mit Viktor Orbán und Matteo Salvini orga­ni­siere, erklärte der Euro­pa­ab­ge­ord­nete Jacek Saryusz-Wolski von Recht und Gerech­tig­keit (PiS)

Die Behaup­tung des Vorsit­zenden der Euro­päi­schen Volks­partei, Donald Tusk, Viktor Orban und Matteo Salvini seien „pro-Putin“, sei heuch­le­risch, wenn man bedenkt, dass Tusk ein offenes Bündnis mit der deut­schen Christ­lich-Demo­kra­ti­schen Union (CDU) und den Sozi­al­de­mo­kraten (SPD) einge­gangen ist, zwei Parteien, die Russ­land in vielerlei Hinsicht aktiv unter­stützt haben, unter anderem beim Bau der Gaspipe­line Nord Stream 2.

Donald Tusks Kritik an Minis­ter­prä­si­dent Mateusz Mora­wi­ecki erfolgte nach dem Treffen zwischen Mora­wi­ecki, dem unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten Viktor Orbán und dem Lega-Chef Matteo Salvini letzte Woche in Buda­pest. Eines der Haupt­themen dieses Tref­fens war die Schaf­fung einer neuen rechten Frak­tion im Euro­päi­schen Parla­ment, die aus Polens Partei Recht und Gerech­tig­keit (PiS), Ungarns Fidesz und der italie­ni­schen Lega bestehen würde.

Als Reak­tion auf das Treffen postete Tusk in den sozialen Medien, dass die Schaf­fung der neuen poli­ti­schen Kraft im Euro­päi­schen Parla­ment dem russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin zugute kommen würde.

„Russ­land mobi­li­siert seine Kräfte um die Ukraine. Die USA haben den Ausnah­me­zu­stand in Europa ausge­rufen. Mora­wi­ecki orga­ni­siert in Buda­pest einen Pro-Putin-Block mit Orbán und Salvini. Das ist kein April­scherz“, schrieb Tusk auf Twitter.

Sowohl Orbán als auch Salvini wurden von der polni­schen Oppo­si­tion beschul­digt, dem russi­schen Staats­chef wohl­ge­sonnen zu sein. Auch der Spre­cher des polni­schen Senats und einer der Oppo­si­ti­ons­führer Tomasz Grodzki kriti­sierte kürz­lich das Treffen in Budapest

Der PiS-Euro­pa­ab­ge­ord­nete Jacek Saryusz-Wolski reagierte im polni­schen Radio 24 auf die Vorwürfe von Tusk. Er wies darauf hin, dass die Etablie­rung von einer Gruppe wie der „Verei­nigten Rechten“ im Euro­päi­schen Parla­ment eine poli­ti­sche Bedro­hung für Tusks Bürger­platt­form (PO) und andere linke Parteien darstellen würde.

„Die Schaf­fung einer neuen Verei­nigten Rechten im Euro­päi­schen Parla­ment ist eine Bedro­hung für den Main­stream, vor allem für die Bürger­platt­form, die Polni­sche Volks­partei (PSL), die Links­partei und die CDU. Das ist es, woher die jüngsten Angriffe von Tusk und seinen poli­ti­schen Sympa­thi­santen kommen“, erklärte Saryusz-Wolski.

Er wies auch Tusks Anschul­di­gungen bezüg­lich der Schaf­fung eines „Pro-Putin“-Blocks zurück. Der Abge­ord­nete erklärte, dass ein solcher Ansatz eher unter Poli­ti­kern zu finden sei, die Tusk selbst nahe stehen.

„Wenn Tusk pro-russi­sche oder pro-Putin-Sympa­thien finden will, sollte er sich an seine Freunde von der CDU, SPD oder an Gerhard Schröder wenden“, so Saryusz-Wolski. Die deut­sche Regie­rung, ange­führt von CDU und SPD, drängt derzeit auf die Fertig­stel­lung der russisch-deut­schen Gaspipe­line Nord Stream 2, ein Projekt, das sowohl Polen als auch die Verei­nigten Staaten zu stoppen versu­chen, da die Pipe­line einen massiven Vorteil für Russ­land darstellen würde.

Quelle: Do Rzeczy