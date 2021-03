Die Euro­pa­ab­ge­ord­neten der polni­schen Partei PiS (Recht und Gerech­tig­keit) erwarten den Fidesz mit offenen Armen in ihrer Frak­tion im Euro­pa­par­la­ment. Ein Abge­ord­neter dieser Partei vertraut der Magyar Nemzet seine Gedanken an und sagt, dass Viktor Orbáns Plan, die euro­päi­sche Rechte zu vereinen, für ihn die Zukunft darstellt.

– „Ich habe mit den Polen gespro­chen, ich habe mit dem großen Freund Ungarns, Matteo Salvini, gespro­chen, wir haben mit der Vorsit­zenden der zweiten italie­ni­schen Rechts­partei, Frau Meloni, gespro­chen“ – so äußerte sich der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán am vergan­genen Freitag nach der Bekannt­gabe der Entschei­dung des Fidesz, die Frak­tion der Euro­päi­schen Volks­partei (EVP) zu verlassen. Während wir spre­chen, sitzen die zwölf Fidesz-Abge­ord­neten bereits auf den Bänken der Unab­hän­gigen im Euro­päi­schen Parla­ment (EP), eine Entschei­dung, die diesen Montag in der Sitzung von Parla­ments­prä­si­dent David Sassoli bekannt gegeben wird. Inmitten der laufenden Verhand­lungen mit poten­zi­ellen alter­na­tiven Verbün­deten befragte Magyar Nemzet den PiS-Euro­pa­ab­ge­ord­neten Dominik Tarc­zyński über die Spal­tung inner­halb der EVP und ihre Folgen.

– „Wir werden wohl sehen, was geschieht, aber was mich betrifft, so hoffe ich von ganzem Herzen, dass der Fidesz bei den Euro­päi­schen Konser­va­tiven und Refor­misten (ECR) landen wird. Das wäre wunderbar! Das Wich­tigste ist, dass wir, die Männer der Rechten, soli­da­risch und geeint seien.“

– sagte dieser gewählte Vertreter der polni­schen Regie­rungs­partei und bemerkte am Rande, dass diese Entschei­dung der Ungarn die EVP nur schwä­chen kann, denn „weniger Abge­ord­nete bedeuten weniger Stimmen“, da die Fidesz-Dele­ga­tion eine nicht zu vernach­läs­si­gende Größe hat.

– „Meiner Meinung nach war es höchste Zeit, dass sie die EVP verlassen“ – fügte Dominik Tarc­zyński hinzu, der „ganz selbst­ver­ständ­lich“ den jüngsten Text zur Kenntnis nahm, in dem sich Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán, als Vorsit­zender des Fidesz, bereits den Aufbau einer euro­päi­schen demo­kra­ti­schen Rechten ohne die EVP vorstellt.

– „Dieser Plan ist unsere Zukunft. Wie ich bereits gesagt habe, gibt es keine Alter­na­tive: Die euro­päi­sche Rechte muss zusam­men­halten, wir haben einfach keine andere Wahl.“

Auch Analysten können bloß spekulieren

Kürz­lich widmete die Magyar Nemzet einen Artikel der Tatsache, dass Giorgia Meloni, Vorsit­zende der euro­päi­schen EKR-Frak­tion, am Rande dessen Austritts aus der EVP-Frak­tion einen Brief an den unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten schickte und ihm ihre Soli­da­rität versi­cherte – während Matteo Salvini, Vorsit­zender der italie­ni­schen Lega [die gegen Einwan­de­rung ist und deren Abge­ord­nete nicht der EKR-Frak­tion, sondern der Frak­tion Iden­tität und Demo­kratie ange­hören, NdR.], einen öffent­li­chen Tweet an den Fidesz adres­sierte. In einem aktu­ellen Text weist ein Analyst von Vote­Watch Europe mit Sitz in Brüssel darauf hin, dass im Euro­pa­par­la­ment die Stimmen der Fidesz-Abge­ord­neten am häufigsten mit denen der EVP über­ein­stimmen, die sie gerade verlassen haben, gefolgt von denen der EKR (bis zu 72%). Bei Iden­tität und Demo­kratie stimmten die beiden Stimmen im Großen und Ganzen bis zu 51% überein.

Jeden­falls hatte Tamás Deutsch, der Leiter der Fidesz-Dele­ga­tion im Euro­pa­par­la­ment, letzte Woche nach der Tren­nung gewarnt: Es lohne sich vorerst nicht, sich in Speku­la­tionen zu verlieren, seine Partei werde die euro­päi­sche Frak­tion finden, in der sie die unga­ri­schen natio­nalen Inter­essen mit maxi­maler Effi­zienz und Erfolg vertreten könne.

Tamara Judi (Brüssel)

—

Dieser Artikel erschien zuerst am 4. März 2020 in der Magyar Nemzet und wurde von der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION, aus dem Unga­ri­schen übersetzt.