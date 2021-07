Czy sama UE może rozs­zerzyć swoje kompe­tencje, które są poza kontrolą państw, poprzez decyzje Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości Unii Euro­pe­js­kiej? Na to pytanie musiał odpo­wied­zieć polski Trybunał Konsty­tu­cyjny, rozpa­trując w środę 14 lipca wniosek Izby Dyscy­pli­narnej Sądu Najwyżs­zego (polskiego Sądu Kasa­cy­j­nego), który został „zawi­es­zony“ przez Trybunał Spra­wi­ed­li­wości UE na podstawie tymcza­so­wego nakazu wyda­nego wiosną 2020 roku. 3 sierpnia polscy sędziowie konsty­tu­cyjni będą musieli odpo­wied­zieć na podobny wniosek premiera Mateusza Mora­wi­eckiego. Szefowa rządu odwołała się do Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego, gdy 2 marca ETS stwier­dził, że NSA ma prawo nie uznać nomi­nacji sędzio­w­skich doko­n­anych po reformie ustawy o Krajowej Radzie Sądow­nictwa (KRS). Zgodnie z polskim prawem i Konsty­tucją, NSA nie ma takich uprawnień.



Zazdrosna o prymat prawa euro­pe­js­kiego Komisja Euro­pe­jska zwróciła się 9 czerwca do polskiego premiera o wyco­fanie wniosku, ale ten odmówił. Również w dniu 9 czerwca Komisja wszc­zęła postę­powanie prze­ciwko Niemcom w związku z wyro­kiem Feder­al­nego Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego z 2020 r., który potwier­dził, że

państwa człon­kow­skie pozostają panami trak­tatów, co oznacza, że insty­tucje nie mogą same rozs­zerzać swoich upra­w­nień wbrew trakt­atom podpi­s­anym i raty­fi­kowanym przez 27 państw człon­kow­skich w drodze demo­kra­ty­cz­nego procesu.

Również w czerwcu rumuński Sąd Konsty­tu­cyjny przy­p­o­m­niał ETS o grani­cach jego kompe­tencji, odma­wiając uznania ważności jego decyzji w dzied­zi­nach, które należą do kompe­tencji państw. Była to sytu­acja podobna do tej, która skło­niła polskiego premiera do wnie­si­enia sprawy do Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego jego kraju.

W wyroku z 14 lipca polski Trybunał Konsty­tu­cyjny przy­p­o­m­niał, że środki tymcza­sowe ETS doty­c­zące orga­ni­zacji i funk­c­jo­no­wania polskich sądów są niez­godne z polską konsty­tucją, ponieważ Polska nigdy nie prze­ka­zała swoich kompe­tencji w tym zakresie UE.

Takie prze­ka­zanie kompe­tencji mogłoby nastąpić jedynie w drodze trak­tatu podpi­sa­nego i raty­fi­kowa­nego zgodnie ze zwykłą proce­durą demo­kra­ty­czną, a nie w drodze inter­pret­acji obowią­zu­ją­cych trak­tatów, która wykracza daleko poza ich brzmienie i ducha .

To jest w zasadzie to, co polski Trybunał Konsty­tu­cyjny powied­ział w języku prawnym, powołując się na odpo­wiednie arty­kuły trak­tatów euro­pe­js­kich i Konsty­tucji RP.

Tak więc mamy dziś do czyni­enia z prawd­ziwą wojną sądów, ponieważ tego samego dnia, 14 lipca, hiszpański wice­prze­wod­nic­zący EUCJ (ten sam, który nakazał zamknięcie kopalni w Turowie po rozprawie w składzie jednego sędziego), na wniosek Komisji Euro­pe­js­kiej, wydał drugi tymcza­sowy nakaz naka­zu­jący Izbie Dyscy­pli­narnej Sądu Najwyżs­zego w Polsce zaprze­stanie wszel­kiej działal­ności. Komisja uznała, że środki tymcza­sowe podjęte przez ETS w ubie­głym roku nie zostały zasto­so­wane. I nie bez powodu! Jak potwier­dził właśnie polski Trybunał Konsty­tu­cyjny, polska Konsty­tucja nie pozwala na takie prze­ka­zanie władzy w oparciu o arbi­tralne decyzje sędziów w Luksemburgu.

Ale sprawa jest jeszcze bard­ziej skom­pli­ko­wana, bo już następ­nego dnia, w czwartek 15 lipca, Trybunał Spra­wi­ed­li­wości UE, tym razem nie w składzie jednego sędziego, jak w przy­padku nakazów tymcza­so­wych, wydał wyrok co do istoty sprawy i orzekł, że system dyscy­pli­narny dla sędziów w Polsce jest niez­godny z prawem UE.

Chociaż polski Trybunał Konsty­tu­cyjny orzekł jedynie w sprawie środków tymcza­so­wych wydanych przez ETS, problem z tym ostatecznym orze­cze­niem jest taki sam: decy­duje ono o orga­ni­zacji polskiego systemu sądow­nictwa bez prze­ka­zania przez Polaków (ani przez żaden inny naród w tym zakresie) jakich­kol­wiek kompe­tencji w tym zakresie insty­tucjom europejskim.

Albo polski rząd i Sejm cofną teraz reformy sądow­nictwa, aby dosto­sować prawo do życzeń Komisji i ETS, wzmac­niając w ten sposób znaczne fakty­czne rozs­zerzenie kompe­tencji UE poprzez sądow­nictwo, a nie poprzez proces demo­kra­ty­czny, albo polski Trybunał Konsty­tu­cyjny zostanie ponownie wezwany i będzie musiał powtórzyć, że decyzja ETS nie może być stoso­wana w Polsce, ponieważ dotyczy obszaru kompe­tencji krajo­wych. Konflikt między Wars­zawą a Bruk­selą mógłby wtedy stać się bardzo poważny.

W oświad­czeniu Komisja Euro­pe­jska stwier­d­ziła, że jest „głęboko zanie­po­ko­jona orze­cze­niem polskiego Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego, w którym stwier­d­zono, że środki tymcza­sowe zarząd­zone przez Trybunał Spra­wi­ed­li­wości Unii Euro­pe­js­kiej w odnie­si­eniu do funk­c­jo­no­wania sądow­nictwa są niez­godne z polską konsty­tucją“. </Dalej stwierdza się, że „Komisja zawsze była bardzo jasna i jednoz­naczna w tej kwestii i powtarza: prawo UE ma pierws­zeństwo przed prawem krajowym“ oraz „Wszystkie decyzje Euro­pe­js­kiego Trybu­nału Spra­wi­ed­li­wości, w tym środki tymcza­sowe, są wiążące dla władz wszyst­kich państw człon­kow­skich i sądów krajo­wych“.

Jednak, jak zauważa Jerzy Kwaś­niewski, prezes Insty­tutu Ordo Iuris, „problem polega na ewolu­cy­jnej zmianie prawa UE. Polska raty­fi­kowała trak­taty akce­syjne, a następnie, przede wszystkim, traktat lizboński. Jednak z czasem insty­tucje unijne, zwłaszcza Komisja i Trybunał Spra­wi­ed­li­wości, rozs­zer­zyły swoje kompe­tencje i zyskały dodat­kowe upra­w­ni­enia – ze szkodą dla państw człon­kow­skich. I

Przed­miotem postę­powania przed Trybu­nałem Konsty­tu­cy­jnym jest zgod­ność z Konsty­tucją RP tych upra­w­nień Unii, które były syste­ma­ty­cznie rozs­zer­zane bez zgody państw człon­kow­skich.“.

