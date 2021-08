Die polni­schen Poli­zei­be­amten stehen – aus Sorge vor Ausschrei­tungen – in stän­digem Kontakt mit den lokalen Behörden und den Verant­wort­li­chen für die mobilen und statio­nären Impfstellen.

Die Medi­ziner werden sowohl von unifor­mierten Patrouillen als auch von Einsatz­kräften bewacht. Die Polizei über­prüft auch soziale Netz­werke, in denen sich Impf­gegner orga­ni­sieren. Wie Monika Kierat vom Team für soziale Kommu­ni­ka­tion der pommer­schen Nieder­las­sung des Natio­nalen Gesund­heits­fonds (NFZ) am Dienstag gegen­über der polni­schen Nach­rich­ten­agentur PAP erklärte, gibt es derzeit 433 statio­näre Impf­stellen in der Region. Darüber hinaus gibt es auch Frei­luft­stellen und mobile Einheiten.

„Die Impf­stellen im Freien werden sehr oft während Pick­nicks, Festi­vals, Festen und verschie­denen Aktionen betrieben, so dass sich ihre Zahl ändert und schwer genau zu schätzen ist“. – erklärte Kierat.

Wie der PAP am Dienstag von Małgorzata Pisarewicz, einer Spre­cherin der Pommer­schen Kran­ken­häuser, mitge­teilt wurde, betreiben die Pommer­schen Kran­ken­häuser derzeit 6 statio­näre Impf­stellen in den Orten: Seekran­ken­haus PCK in Gdynia (Gdingen), Kran­ken­haus St. Vincent a Paulo in Gdynia (Gdingen), Fach­kran­ken­haus in Wejhe­rowo (Neustadt in West­preußen), Pommer­sches Zentrum für Infek­ti­ons­krank­heiten und Tuber­ku­lose in Gdansk (Danzig) sowie allge­meine Impf­stellen: in der Grund­schule Nr. 8 in Wejhe­rowo (Neustadt), in der Sport- und Unter­hal­tungs­halle ERGO ARENA an der Grenze zwischen Gdansk (Danzig) und Sopot (Zoppot).

„Darüber hinaus führen wir seit zwei Wochen in Gdynia Impfungen in einem Impfbus durch – einem spezi­ellen Fahr­zeug, das für eine effi­zi­ente und sichere Durch­füh­rung von Impfungen ange­passt ist. Wir treten damit in den wich­tigsten Punkten einzelner Bezirke von Gdynia auf, wo die Einwohner diese Form der Verab­rei­chung des Impf­stoffs gerne nutzen. – fügte Pisarewicz hinzu.

Die Polizei unter­stützt die Sanitäter

„Bislang haben wir mehr als 300.000 Impfungen durch­ge­führt. Glück­li­cher­weise sind wir nur einmal, nämlich am vergan­genen Wochen­ende, auf dem Boule­vard in Gdynia (Gdingen) auf verbale Aggres­sionen gegen unsere Mitar­beiter gestoßen. Die Polizei war bei unserem Impfbus anwe­send, so dass wir unsere Arbeit fort­setzen konnten“. – erklärte Pisarewicz.

Darüber hinaus waren am vergan­genen Samstag und Sonntag Poli­zei­be­amte und Feuer­wehr­leute der Frei­wil­ligen Feuer­wehr zusammen mit den Sani­tä­tern in anderen Impf­zen­tren wie in Sier­a­ko­wice (Sier­a­ko­witz), Sulęczyn (Sullen­schin) und Rajkowy (Raikau) im Einsatz.

Nach dem Angriff von Impf­geg­nern auf einen auf dem Boule­vard in Gdynia (Gdingen) stehenden Impfbus am Samstag schließt die Polizei Erhe­bungen gegen­über einer Gruppe von 15 Personen ab, die gegen COVID-19-Impfungen protes­tiert haben.

Diese Gruppe versam­melte sich vor dem Impfbus und rief „Ihr seid Mörder“ und „Ihr seid Kinder von Dr. Mengele“.

Wie PAP am Dienstag von Maciej Stęplewski, einem Spre­cher des Landes­po­li­zei­prä­si­diums in Danzig, mitge­teilt wurde, stehen die Poli­zei­be­amten in stän­digem Kontakt mit der lokalen Regie­rung und den Verant­wort­li­chen für die mobilen und statio­nären Impfstellen.

„Wir haben diese Orte gesi­chert und werden sie auch weiterhin sichern und auf jegliche Mani­fes­ta­tionen von Geset­zes­ver­stößen reagieren. Sowohl unifor­mierte Patrouillen als auch Krimi­nal­po­li­zisten werden bei diesen Aktionen einge­setzt. Außerdem betreiben wir ständig opera­tive Aufklä­rung, unter anderem im Internet“. – fügte Stęplewski in einem Inter­view mit PAP hinzu.

Quelle: Do Rzeczy