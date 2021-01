PORTO – Am 01. Januar 2021 soll in Porto eine 41-jährige Kran­ken­schwester des Insti­tuto Portu­guês De Onco­logia De Fran­cisco Gentil (Centro Regional Do Norte) zwei Tage nach einer Covid19-Impfung verstorben sein. Dies wird in portu­gie­si­schen Medien berichtet. Ein Zusam­men­hang des Todes­falles mit der Impfung sei unklar, eine Obduk­tion soll zeitnah durch­ge­führt werden.

Unter anderem in dnoticias.pt wird über den Fall berichtet:

Familie besteht auf Autopsie

Danach wurde die Kran­ken­schwester am 30.12.2020 geimpft und verstarb plötz­lich am 01.01.2021. Die Person zeigte nach der Impfung offen­sicht­lich keinerlei nega­tive Reak­tionen wie Schmerzen oder Rötungen an der Einstich­stelle und auch keine typi­sche Anaphylaxie.

Auch am zweiten Tag zeigten sich keinerlei Symptome, so dass ein Zusam­men­hang des Todes mit der Impfung sofort in Frage gestellt wurde. Die Familie der Verstor­benen aber bestand auf der Durch­füh­rung einer Autopsie, die wohl derzeit oder in Kürze durch­ge­führt wird. Über den Fall wurde auch im portu­gie­si­schen Fern­sehen berichtet.

Faire und offene Bericht­erstat­tung über den Vorfall auch in Deutsch­land nötig

Auch in Deutsch­land ist eine voll­stän­dige Infor­ma­tion und Aufklä­rung von Nöten, um entweder eine verbes­serte Aufklä­rung über die Risiken einer Impfung gewähr­leisten zu können oder aber die Mutma­ßungen über die Todes­ur­sache quali­fi­ziert zu entkräften.

41-Jährige war bei bester Gesundheit

Der Fall ist insbe­son­dere deshalb so brisant, weil die Kran­ken­schwester und zwei­fache Mutter (!) in verhält­nis­mäßig jungem Alter und bei bester Gesund­heit kurz nach der Impfung plötz­lich gestorben sein soll.

