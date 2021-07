Ein kürz­lich ergan­genes portu­gie­si­sches Gerichts­ur­teil ist von den Massen­me­dien unbe­merkt geblieben, wenn nicht gar verdrängt worden. Dennoch stört es die offi­zi­elle Darstel­lung der Covid-Sterblichkeit.



Laut einem Lissa­boner Gerichts­ur­teil starben nur 0,9 % der „veri­fi­zierten Fälle“ an Covid, also 152, nicht 17.000, wie die Regie­rung behauptet. „Das Urteil hat bewiesen, dass die Regie­rung die Statis­tiken über Covid-19-Todes­fälle gefälscht hat“, schreibt Great­Ga­meIndia, das Medi­en­un­ter­nehmen, das den Fall aufge­deckt und das Urteil veröf­fent­licht hat.

„Nach einer Bürger­pe­ti­tion, so erklärt der Artikel, wurde ein Lissa­bonner Gericht gezwungen, veri­fi­zierte Daten über Covid-19-Todes­fälle zu liefern.

Laut dem Urteil (lesen Sie hier das voll­stän­dige Urteil) beträgt die Zahl der veri­fi­zierten Covid-19-Todes­fälle von Januar 2020 bis April 2021 nur 152, nicht etwa 17.000, wie die Minis­te­rien behaupten.

Alle „anderen“ sind aus verschie­denen Gründen gestorben, obwohl sie PCR-positiv getestet wurden.

Die Daten stammen aus dem Sistema de Infor­mação dos Certi­fi­cados de Óbito (Ster­be­ur­kunden-Infor­ma­ti­ons­system – SICO), dem einzigen System seiner Art in Portugal.

Der Hinweis auf 152 Ster­be­ur­kunden, die „unter der Aufsicht des Justiz­mi­nis­te­riums“ ausge­stellt wurden, ist irre­füh­rend, da alle Ster­be­ur­kunden unter der Aufsicht des Justiz­mi­nis­te­riums ausge­stellt werden, da es die einzige Insti­tu­tion ist, die sie ausstellt.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass die portu­gie­si­sche Justiz das Manage­ment und die Hand­lungen der Regie­rung des Landes verur­teilt hat:

„Letztes Jahr, so erin­nert sich Great­Ga­meIndia, entschied ein portu­gie­si­sches Beru­fungs­ge­richt, dass PCR-Tests unzu­ver­lässig sind und dass es illegal ist, Menschen allein aufgrund eines PCR-Tests unter Quaran­täne zu stellen. Das Gericht stellte fest, dass die Zuver­läs­sig­keit des Tests von der Anzahl der verwen­deten Zyklen und der vorhan­denen Virus­last abhängt. Unter Beru­fung auf Rita Jaafar und die Oxford Academy kam das Gericht zu dem Schluss, dass „wenn jemand durch PCR als positiv getestet wird, wenn ein Schwel­len­wert von 35 Zyklen oder mehr verwendet wird (wie es in den meisten Labors in Europa und den Verei­nigten Staaten die Regel ist), die Wahr­schein­lich­keit, dass die Person infi­ziert ist, weniger als 3% beträgt und die Wahr­schein­lich­keit, dass das Ergebnis ein falsches Positiv ist, 97% beträgt.

